Pandora y Flans de gira por EU

Guadalajara, Jalisco.- Como al inicio de todo matrimonio, adaptarse fue algo complejo, pero tras dos años de hacer juntas “Inesperado Tour”, con el que llegarán a esta frontera Del Valle de Texas, Pandora y Flans el 6 de junio a Payne Arena de Hidalgo, al paso del tiempo ya se disfrutan al 100 en este proyecto, se tienen confianza y hasta se dicen lo qué les gusta y no.

Mayte Lascurain, quien conforma Pandora junto con su hermana Isabel y Fernanda Meade, confiesa que es la que tardó más en acoplarse.

CONFIANZA Y CONVIVENCIA

“Principalmente, me acuso yo, yo fui muy resistente al inicio, pasa que somos cinco mujeres y es complicado o a veces somos complicadas por que sí, pero hoy en día puedo decir que ya hablamos el mismo idioma, ya nos entendemos, ya conocemos cómo es convivir todas juntas, nos respetamos y ya tenemos esa confianza de decirnos ‘esto me gustó, esto no me gustó’.

“Conocemos a las Flans desde los 20 años, pero no es lo mismo el convivio de todos los días, o todos los días de gira”, platicó la artista.

“Inesperado Tour” esta en la primera etapa, donde Pandora y Flans han hecho vibrar juntas a miles de seguidores con éxitos como “Bazar”, “Corre Corre” y “No Controles” y luego van a Estados Unidos en junio, comenzamos en San Antonio y terminamos en Miami, hacen 17 ciudades por la Unión Americana siendo el próximo 6 de junio cuando pisen el escenario de Payne Arena de Hidalgo, Texas a las 20:00 horas.

Llegan con un show renovado, un espectáculo con otras canciones, es todo un nuevo reto.