Sostiene Tino El Pingüino su carrera sin seguir tendencia

CIUDAD DE MÉXICO.-Tino El Pingüino cumple 19 años de carrera en la escena del rap mexicano haciendo rimas contundentes inspiradas en la realidad de México sin seguir las tendencias, tal como "Amor Chiquito", su nueva propuesta musical.

"No soy el rapero más exitoso, con los mayores números, ni el más famoso. En los inicios haces lo primero que te proponen y dicen. Ahora soy muy cuidadoso con cómo me manejo, creo que socialmente hay una percepción de que soy un tipo que luego nadie entiende lo que algo y he sido muy claro en lo que no puedo hacer. Hay tendencias que parecen que son todo y si no estás ahí no eres nada, pero no, hay un mundo detrás. Siempre está primero mi vida que todo lo demás y la música estará ahí presente.

"Son casi 20 años y prácticamente es una vida. Me ha tocado ser como un correlato de lo que ha pasado a nivel industria. Me ha tocado ver la evolución de hip hop que es una escena de nichos. Cuando empecé en el rap había una escena muy pequeña, con poca explosión en los medios y canales. Parece que en los últimos 10 años tuvo un crecimiento importante", dijo Tino El Pingüino, en conferencia de prensa.

De nombre real, Franco Genel, aparte de escuchar rap mexicano como Control Machete y Cartel de Santa, Tino creció consumiendo rap americano y la oleada de rap indie, ya que sus rimas hablaban del mundo interior, ser de la clase media, la ebullición de la cultura pop y el cine.

"Tino le habla a toda una generación porque no había chavos de mi edad que hicieran rap. De ahí salieron LNG-SHT y Simpson Ahuevo. Hoy levanto una piedra y hay un rapero mexicano. Si compramos las cosas cómo son ahora a cómo eran antes hay una época dorada. Ahorita hay una sobreexposición y demanda de raperos, hay cosas más elaboradas y finas, la cosa es ver a quien le toca el proyector", reflexionó Tino.

Como parte de su festejo, el rapero, de 36 años de edad, se presentará el 3 de agosto en el Pepsi Center WTC, donde interpretará los temas de su disco más reciente, El Horror, lanzado en noviembre pasado.

"Tengo una tendencia a registrar el show de Tino en los últimos ocho años. Mi tendencia es tocar lo nuevo, la experiencia del escenario es una experiencia viva de lo que hay. Soy muy libre con eso. Cuando ya tienes esa carrera y trayectoria de años, las condiciones domésticas y sociales cambian, entonces de ahí agarro para componer, así que estoy rescatando canciones trascendentales de los otros períodos. Esta fecha se convierte en la más importante porque se cumplen 19 años de que grabé mi primera canción... El concierto estará volcado en mi último disco El Horror y será un recorrido de todo lo que ha sido mi carrera", adelantó el rapero.

Al terminar la conferencia, el rapero ofreció un showcase íntimo con sus fans previo a su concierto en CDMX.