Salen de gira con "On Your Feet!"

Bajo la dirección y con la coreografía de Luis Salgado, el espectáculo sobre la vida y ascenso de la famosa pareja de músicos cubano-estadounidenses tendrá su estreno el 15 de noviembre en el Kravis Center for the Performing Arts en West Palm Beach, Florida, y recorrerá el país de costa a costa, con paradas en más de 70 ciudades, anunciaron los productores en un comunicado.

"Nos sentimos profundamente honrados de tener a Gaby Albo y Samuel Garnica liderando el elenco de esta nueva versión de ´On Your Feet!´", dijeron Gloria y Emilio Estefan en el comunicado. "Tras haber visto a estos dos talentosos jóvenes en el espectáculo, estamos seguros de que deslumbrarán y deleitarán al público de todo el país... Ellos representan el corazón y el alma de nuestra historia, y el público seguramente sentirá su autenticidad".

Albo hizo su debut teatral en "A Chorus Line" en México y ha trabajado en producciones de "Aladdin", "Cats", "Mentiras" y "West Side Story". En 2017 fue semifinalista de la competencia de canto "The Voice" en su país natal.

Por su parte, Garnica, quien ha actuado en obras teatrales como "El laurel de Apolo" y "La canción" (Repertorio Español, Nueva York), "The Tempest" (R.Evolucion Latina) y "Matilda" (Salgado Productions)

"On Your Feet!" cuenta con un libreto del ganador del Oscar Alexander Dinelaris y música ampliamente integrada por grandes éxitos de Gloria Estefan and The Miami Sound Machine, incluyendo "Rhythm is Gonna Get You", "Conga" y "Get On Your Feet". Tras debutar en Chicago a mediados de 2015, tuvo su estreno en Broadway ese mismo noviembre y se mantuvo en escena durante dos años.