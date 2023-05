Despliega Imagine Dragons su poderío en el Foro Sol

No hay fecha que no se cumpla para los seguidores de Imagine Dragons , pues luego de cuatro años y medio, Dan Reynolds, Ben McKee, Wayne Sermon y Daniel Platzman regresaron a México para llenar su primer concierto como acto estelar en el Foro Sol, con 61 mil 165 fans según el promotor, y hasta dedicaron un "Cielito Lindo".

Sobre una plataforma al estilo de una pasarela, Reynolds, vocalista, salió con una sencilla playera blanca de tirantes, que dejaba al descubierto sus musculosos brazos, y un pantalón negro entallado. Arrancó con "My Life" y "Believer".

"Los amamos, Ciudad de México. Hola, amigos. Ha pasado mucho tiempo, pasó mucho, pero aquí estamos y es hermoso, muy bonito. Mi español es muy malo, pero los amo de corazón.

"Vamos a darlo todo esta noche. Espero que puedan encontrar algo en qué creer y aferrarse. Hoy es un día para estar feliz, pero si necesitas estar triste, ponte triste y está bien. Este es un lugar en el que puedes sentirte seguro", dijo Reynolds antes de dar paso a "It's Time".

Mientras cantaba, recibió una Bandera de México, la extendió y la colocó sobre su hombro. "Los amo, México", agregó, y se inclinó para cantarles de frente a sus seguidoras más próximas.

Las luces se apagaron y se escucharon los solos de guitarra con "I'm So Sorry". Fue el momento en que el frontman, de 35 años, motivó suspiros y gritos al aparecer ya sin playera.

Reynolds le preguntó a un niño que cuántos años tenía. El pequeño, de 12, le dijo que era el primer concierto en su vida.

"Voy a cantar esta canción para ti. Ven acá", dijo el vocalista, y lo subió al escenario. Lo abrazó, le mostró el público del Foro Sol colmado y se pusieron a cantar a capela "Thunder". Al caminar por la pista, le lanzaron el tradicional muñeco de peluche.

Le siguieron "Birds" y "Follow You". Luego se percató de que era el cumpleaños de otro niño, y lo felicitó y le cantó "Natural".

Al repertorio se sumaron, de manera acústica, "Next to Me", "Amsterdam" y "Wrecked", tema de la autoría de Reynolds que escribió luego de que su cuñada muriera de cáncer. En versión rockera se escucharon "I Bet My Life", "Whatever It Takes", "Sharks" y "Enemy".

Originalmente, Imagine Dragons iba a dar tres conciertos en el Palacio de los Deportes el año pasado, pero fueron cancelados debido a una hemorragia en las cuerdas vocales y un nódulo que tuvo Reynolds. Los médicos le recomendaron reposo para evitar daños permanentes en su voz. La banda hizo una pausa obligada en su Mercury World Tour.

El club de admiradores de la banda originaria de Las Vegas se organizó para llevar papeles de colores y ponerlos en las lámparas de sus celulares, con el morado para "Demons" y el rojo para "On Top Of The World".

Al cierre de esta edición, el cuarteto entregaba su mayor hit de radio: "Radioactive".