Opta Ringo Starr por lo sencillo

Quien fuera el mítico baterista de The Beatles expone sus nuevas inquietudes, su curiosidad artística, en dos inminentes trabajos: en uno colabora directamente con Linda Perry, y en el otro, mostrará su gusto por el country, con T-Bone Burnett como realizador.

"Linda Perry está haciendo un EP sobre mí. Me dio dos canciones en mis dos últimos EPs y me dijo 'déjame hacerlo', y lo que yo haré es que estoy tocando la batería y fuera de eso, debo ponerle más cosas a lo que viene, trabajar en más piezas para sacar más EPs.

"Le dije a T-Bone que quería experimentar más y me envió la que, considero, es una de las canciones más bellas de country, muy del estilo de la vieja escuela, que he escuchado en los últimos tiempos. Le dije que la íbamos a grabar y a hacer un EP de country, y por el momento, es lo que viene. Ese EP saldrá el próximo año", dijo Starr, desde California.

Con su EP3 (2022) ya en plataformas, el músico, quien prepara una gira con la aclamada Ringo Starr & His All-Starr Band, continuó por la vía de lanzar materiales con pocas canciones, ya que estaba acostumbrado a producir discos completos.

"Algo pasó con la pandemia que nos hizo ver la música de otra manera, y creo que el EP sí ha sido una manera de dar a conocer mi música de otra forma. Empecé a mandar archivos, me los regresaban, y terminamos antes. Por eso, los EPs.

"Lo ves de una forma seria, pero lo haces en tres o cinco meses, porque son tres canciones y no le dedicas tanto tiempo como a un álbum. A ese le debes dedicar dos años, y creo que es una buena manera de crear música y darla a conocer", afirmó el nacido en Liverpool en 1940.

Su supergrupo All-Starr Band, creado en 1989 y que ha vivido varios cambios, también estuvo presente en el enlace virtual internacional para anunciar su próximo tour, el cual arranca mañana y concluye el 20 de junio.

Steve Lukather, Colin Hay, Edgar Winter, Warren Ham, Hamish Stuart y Gregg Bissonette secundaron al legendario músico al expresar que han formado una familia y que, además de preservar su amistad, siguen explorando su pasión por tocar en directo.

"Desde que nos reunimos nos dimos cuenta de que somos familia, que somos amigos y que hemos crecido, y ahora, tantos y tantos años después, seguimos disfrutando los ensayos, los momentos de unión y lo que más nos gusta: tocar en vivo", apuntó Lukather, líder de Toto.

"Cuando empecé mi trabajo en solitario era aprender y adaptarme. Nos hemos renovado, y por más de 30 años hemos estado juntos. Ahora lo veo más como diversión, es un placer que se le diga trabajo. Sólo hemos cambiado a dos personas últimamente, y en esta banda están los que hacen que todo sea accesible. Ha sido bueno evolucionar y crecer", dijo Starr.

Todos los músicos levantaron la mano y asintieron cuando Winter y él se refirieron a la importancia de ensayar para continuar vigentes, y, sobre todo, preparados para enfrentarse a la audiencia.

"Como músico, tenía un sueño cuando era adolescente, ser baterista, y bueno: el sueño sigue existiendo, sigue siéndolo. Creo que hice una master class con niños en donde me puse a ensayar con ellos, les enseñé lo básico, lo teatral, lo musical, lo experimental, y habla de coordinación y ejecución, y terminaba diciéndole a quien no funcionaba 'deberías intentar el piano', pero lo importante es ensayar", señaló el compañero de Paul McCartney, John Lennon y George Harrison en los Fab Four.