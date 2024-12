Río Roma y Carlos Rivera: Una colaboración musical emotiva

Por: Agencia Reforma

Noviembre 24, 2024 - 09:25 a.m.

Para cantarle al Bendito Desamor, nadie mejor que el dueto Río Roma, pero para hacer una canción todavía más sentida, decidieron unirse con uno de sus cómplices preferidos en la música: el astro mexicano Carlos Rivera.

El dúo integrado por los hermanos Raúl y José Luis Roma da a conocer su nuevo sencillo "Sabes lo Que Pasa", tema en el que hablan de cuando alguien se enamora cuando no debía hacerlo.

"Cuando se trata de desamor se siente más, nos lleva a reunirnos con los amigos y cantar para superar esos momentos difíciles, y qué mejor amigo que Carlos para hacerlo", explicó José Luis en un comunicado.

"Escribimos esta canción con mucho cariño, con mucha pasión para que la canten, para que la sufran bonito y sea parte de esta historia que, de una u otra manera, nos ha pasado a todos en algún momento".

Río Roma ya había hecho una colaboración exitosa con Rivera en 2017 en el tema "Todavía No Te Olvido", por eso no dudaron en volver a integrarlo en este nuevo sencillo de su nuevo álbum Bendito Desamor, que están próximos a lanzar.

"Me encantó el tema. Me parece que hoy más que nunca le pasa a mucha gente. Sale, conoce a alguien, pero no se involucra tanto con la emoción, pero ¿qué pasa si ese día que ibas a pasarla bien y resulta que ese día el corazón no lo dejaste en casa? ¿Y qué pasa cuando te enamoras cuando no debías? De eso habla la canción", comparte Rivera.

Río Roma muestra con sus nuevos sencillos una etapa de madurez musical, tras los proyectos Rojo (2021) y Seis Canciones y Un Tequila (2022).