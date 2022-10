Lanzan reedición del álbum 'Older' de George Michael

Así lo percibe David Austin, quien fue coproductor, coescritor, músico y mánager del ícono del pop de los ochenta y noventa y quien murió a los 53 años en diciembre del 2016.

"Su arte ha trascendido las generaciones, a los corredores de las plataformas de streaming, a niveles más altos. Acabamos de hacer el trato con Yves Saint Laurent y Dua Lipa. La eligieron para la campaña recién estrenada que estará vigente los próximos años.

"Su música sigue siendo relevante, y la ves en comerciales del Super Bowl, incluso las canciones de Navidad, en un montón de películas de temporada. Está presente y lo sigue estando. Con la generación del streaming, él estaría muy feliz", expresó Austin en enlace virtual desde Londres.

Esta conversación se dio a propósito del lanzamiento que hizo Sony Music de la reedición del álbum Older, en formato de vinil y disco compacto, en versión deluxe y limited edition box set.

"Fue un álbum sumamente relevante en la carrera de George, han pasado seis años de su muerte recuerdo que estaba en una junta en Nueva York con gente de Sony Music, y me enteré y me fui al hotel el mundo cambió, todo fue distinto", recordó el también gestor musical.

Y también mencionó que Older, tercer material de estudio del ex integrante de Wham!, fue el álbum que concluyó la batalla legal de casi un lustro que se dio con Sony, por cuestiones de derechos y másters, y que derivó en que primero fuera editado Virgin Music.

Con éxitos como "Jesus to a Child", "Fastlove" y "Star People", este material fue editado en 1996 y llegó a una reedición año y medio después con el título de Older & Upper, gracias al inusitado éxito de ventas que significó en Reino Unido y Estados Unidos.

"Ese disco fue muy relevante en ese momento, y lo es ahora, todavía más, con el tema de la pandemia detrás de todos nosotros. Incluso en la demografía más joven.

"De pronto se encontró hablando sobre pérdida, lamento, duelo, recuperación, y amor en distintas facetas. Son canciones que nos transportan al pasado, pero son actuales y del presente", opinó el guitarrista y pianista inglés.

Incluso, mencionó la temática que le dio gestación a "Fast Love", con la cual, el músico se vio obligado a salir del clóset tras el popular episodio en el que fue descubierto teniendo sexo fortuito en un baño público de Beverly Hills.

"Es sobre eso, sobre el cruising, sobre darle salida al dolor con el placer momentáneo. Eso fue lo que George estaba viviendo. El disco se da cuando George estaba en el 'caso frío' por su batalla con Sony. Perdió a su pareja por sida. Fue una redención y una catarsis".

David Austin, quien coescribió y coprodujo "You Have Been Loved" con George Michael, aseguró que en esta era de la tecnología, el streaming y la rapidez y la excesiva novedad en la música, su difundo amigo estaría muy al corriente.

"Artistas como George, eran muy amantes de anticiparse, y siempre fue fan de la tecnología. Tanto en la grabación, como el arte, en el show visual, siempre buscaba innovar. Y le gustaba crear música de la manera en que la cultura digital lo hiciera progresar.