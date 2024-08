Concierto de Luis Miguel Tour en Monterrey

MONTERREY, NL.- Solo Luis Miguel lo hace posible... que "El Sol" brille de noche.

A nueve meses del arranque del Luis Miguel Tour por México, siendo Monterrey la primera ciudad que visitó, el cantante de 54 años volvió esta noche para ofrecer tres nuevos shows, sumando un total de seis en el Estadio de los Borregos, ubicado en la zona Tec.

Tras su exitoso paso por España, donde presentó 15 conciertos que registraron una asistencia de más de 230 mil espectadores, y luego de unas merecidas vacaciones con su pareja, Paloma Cuevas, el cantante reactivó su gira y fueron los regios los primeros en verlo de regreso en México.

El espectáculo, que da continuidad a la gira que comenzó el año pasado en Argentina, fue el mismo de noviembre del año pasado.

Lo que no fue lo mismo fue la asistencia porque mientras que los boletos de aquellos conciertos "volaron" desde que salieron a la venta y el día del show se reportó un "sold out", hoy los organizadores anunciaron una promoción de entradas sin cargo por servicio y a meses sin intereses. En el estadio algunas zonas se observaron vacías.

El show de Luis Miguel Tour no mostró novedades, pero sus ases siguen siendo los hits de antaño, clásicos ya en la memoria colectiva.

Además, su sola presencia en el escenario enamoró a la audiencia femenina y fue aplaudida por los caballeros.

Durante las casi dos horas del show, el cantante provocó sonoros alaridos con sugestivos movimientos y sus pasos de baile.

Pese a que sus alcances vocales ya no son los mismos, sus incondicionales fans le siguen perdonando todo, incluso que no interactúe con ellas a lo largo del espectáculo.

Soltó varias veces su típica frase "¿Cómo dice?", y de pronto animó al público con gritos de "Vamos, arriba, arriba Monterrey" y "¡Mi mariachi!".

Lo que sí mantiene impecable es su alineación musical, comandada por su director Kiko Cibrián, que logró la música en vivo abrazara a sus seguidoras.

"El Sol" brilló desde las 21:17 horas ante un público que, rendido, se emocionó al escuchar "Será que No Me Amas", "Amor, Amor, Amor", "Suave", "Culpable o No", "Te Necesito" y "Hasta que me Olvides".

Esas canciones han conquistado a generaciones y lo tienen en el Top 4 de Spotify, como el solista con casi 12 mil millones de reproducciones. La cifra lo ubica solo por debajo de Michael Jackson, quien anoche estuvo "presente" a través de las pantallas de video con el tema que grabaron juntos: "Sonríe".

Fueron notables los cambios en el volumen del audio, a veces se escuchó bajo, otras normal y por momentos, fuerte.

LAS MÁS ROMÁNTICAS

Además de los temas rítmicos, los románticos llegaron directo al corazón de las fanáticas: "No Sé Tú", "Como Yo Te Amé", "Solamente Una Vez", "Somos Novios", "Todo y Nada", "Nosotros" y "Fría como el Viento" fueron coreados en todo el recinto.

Como lo hizo el año pasado, esta noche volvió a jugar con el dron que tomó con su mano derecha mientras con la izquierda sostuvo el micrófono para captar a la audiencia.

De las baladas y los boleros, Micky dio paso a las canciones con mariachi, que llegó al escenario a las 22:23 horas para acompañarlo con "La Fiesta del Mariachi", "La Bikina" y "La Media Vuelta".

Efusivo, lanzó muchos besos al aire al despedirse a las 22:55 horas y cerrar el primero de sus tres conciertos en la Ciudad, entre gritos de "Otra, otra".