Lidia Ávila sigue con sus shows para homenajear a su hermano

Lidia Ávila, integrante del grupo pop OV7, se enfrentó a uno de los momentos más difíciles de su vida recientemente, pues el pasado 6 de octubre dio a conocer a través de redes sociales que su querido hermano Oscar había fallecido, sin embargo, tras la triste pérdida decidió cumplir con sus compromisos profesionales y subirse al escenario del Coliseo Centenario, en Torreón.

Luego de que se viralizaran los emotivos momentos que vivió durante el concierto junto a su público y sus compañeros, Ávila regresó a la Ciudad de México para estar con su familia y explicó a las cámaras de "Ventaneando" por qué decidió seguir con el evento en lugar de tomarse unos días por el fuerte suceso.

"Me fui a San Luis el viernes a cantar, ayer en Torreón, la verdad no sabía si me iba poder subir al escenario, todos mis compañeros, el equipo de trabajo me dijeron 'si quieres, lo que tú decidas está bien', creo que él hubiera sido el primero en decirme 'vas, súbete, hermana', disfrutaba muchísimo lo que yo hacía, si por él fuera hubiera estado conmigo en esta gira todos los días, y pues fue una manera de rendirle homenaje a todo lo que me dejó", contó.