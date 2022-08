Le lanzan nuggets de pollo

El cantante, que vive un estilo de alimentación basado en plantas, se quedó perplejo por el gesto del fan. Sin embargo, tomó el acto con humor por su "enfoque tan interesante" para llamar su atención.

"¿Quién tiró el nugget de pollo?", preguntó el ex integrante de One Direction durante el show, antes de que le lanzaran un segundo nugget. "¡Es otro nugget de pollo! Yo no como pollo. Además, primero que nada, esto está frío, y asumo que es muy viejo...".