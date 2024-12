Taylor Swift: El fin de una era

Por: Agencia Reforma

Diciembre 11, 2024 -

Ciudad de México.- Nada odia más Taylor Swift que repetirse, afirma la cantautora en su libro "The Eras Tour Book", por lo que decidió hacer algo histórico: la gira de mayor éxito comercial, "The Eras Tour", que acabó en Vancouver, Canadá, la madrugada de ayer, en horario de México.

Los ingresos finales de su gira, de 149 conciertos, recaudó más de 2 mil 77 millones de dólares, informó al New York Times Taylor Swift Touring, la compañía de la artista.

Con esa cifra supera el Farewell Yellow Brick Road de Elton John, que tenía el récord con 939 millones de dólares obtenidos en 330 conciertos, de acuerdo a The Guardian.

La marca es parte de su cierre de 2024, año en el que superó a Frank Sinatra como máxima ganadora del Grammy en la categoría Álbum del Año, con cuatro estatuillas.

Swift ideó el concepto de The Eras Tour tras seis años sin salir de gira, tiempo en el que lanzó tres discos: Lover (2019), cuyo tour se canceló por la pandemia de Covid-19, Folklore y Evermore (ambos de 2020). A la par, trabajaba en uno más, Midnights (2022).

Además estaba en proceso de regrabar sus primeros seis álbumes para recuperar los derechos de su catálogo que había sido vendido, lo que dio lugar a las llamadas Taylor´s Version (le falta estrenar dos de estos, su debut Taylor Swift y Reputation).

"Recuperar mi pasado me hizo volver a enamorarme de él. Revisitar ese trabajo me hizo querer honrarlo y honrar lo que los fans habían hecho por mí con los álbumes de Taylor´s Version. Decidí crear el espectáculo más largo y ambicioso que jamás haya intentado", cuenta la intérprete en su libro.

En su tour mundial incorporaba canciones de todos sus discos a excepción del debut. Recorrió países de América, Europa, Asia y Australia, donde convocó a 10.1 millones de fanáticos, de acuerdo a cifras de la BBC, durante un año y ocho meses de presentaciones, la primera el 17 de marzo de 2023 en Glendale, Arizona.

Pese a las marcas, como ser por segundo año consecutivo la artista más escuchada a nivel mundial en Spotify, lo que más destaca es que con su gira creó un espacio de felicidad, donde la gente obsequia pulseras para hacer amigos nuevos.

"Nunca se sabe qué sueños pueden surgir si logramos pintar un paisaje de ensueño en cada ciudad que visitamos. Lo hacemos porque la gente necesita un escape de lo brutal que puede ser la vida y el honor de nuestra vida es ser eso para ellos, aunque sea sólo por una noche.

"Y aunque todos estamos solos en esta vida aterradora, de alguna manera no lo sentimos así cuando cantamos las mismas palabras que otras 80 mil personas con la cara pintada de brillantina", escribió la artista en el prólogo de su recién publicado libro sobre la gira, con la que literalmente provocó sismos por los saltos de los fans.





Cambios en el show

Al iniciar The Eras Tour, Taylor Swift pretendía presentar 45 canciones de toda su discografía en tres horas y 15 minutos, pero no fueron estáticas.

Cada noche, interpretaba dos canciones sorpresa en formato acústico, y en la segunda parte del tour comenzó a mezclar temas para aumentar la cifra. En los segmentos acústicos también cantó con otras de sus amigas que abrieron varias fechas de sus shows, Sabrina Carpenter y Gracie Abrams.

Cuando sus abridoras fueron las hermanas del grupo Haim, modificó la era Evermore al cambiar "´Tis the Damn Season" por el dueto que tiene con ellas, "No Body, No Crime".

El setlist se transformó con la salida en 2024 de su onceavo disco, The Tortured Poets Department. Para darle su propia era, suprimió canciones de otras y combinó Folklore y Evermore en un mismo segmento.

Conforme avanzó su relación con el jugador de futbol americano Travis Kelce, también cambió la letra de la última canción del show, "Karma", para hacer un guiño al jugador de los Kansas City Chiefs, quien a su vez se subió al escenario en una fecha de Wembley para participar en un segmento de The Tortured...





Generosa

Destinó cerca del 10 por ciento de los ingresos brutos de su gira, 197 millones de dólares, en bonos para todos los miembros de su equipo, desde bailarines y su banda hasta conductores de camiones, equipo técnico, de video, carpinteros, fisioterapeutas, según la revista People.





Intercambios entre estadios

Así como los fans intercambiaban "friendship bracelets", los estadios también lo hicieron. Una pulsera gigante hecha para los shows de Nueva Orleans fue enviada después a Indianápolis y a Toronto para decorar los recintos donde se presentaría la cantante.





Políglota

La cantante aprendió a dar la bienvenida al show en 15 idiomas distintos. Además, en su canción "We Are Never Ever Getting Back Together", el bailarín Kameron Saunders era el encargado de decir "like ever" en el puente de la canción, frase que mutó durante las fechas internacionales; "ni en pedo", en Argentina; "ni de coña", en Madrid, y se tatuó el "like nunca", que dijo en México, el primer destino internacional de la gira.





Multitudinarios

Tuvo shows tan grandes como los de Melbourne, Australia, que tuvieron 96 mil espectadores; también rompió récords en Wembley, Londres, al ofrecer ocho conciertos agotados, cada uno para 92 mil personas.

Fuera de los recintos se congregaron fanáticos sin boletos, el caso más llamativo en Munich, Alemania, donde 50 mil personas llenaron una montaña junto al estadio.

Sus conciertos en Estados Unidos le dieron un impulso a la economía de cerca de 10 mil millones de dólares, de acuerdo a US Travel Association. Su presencia en Toronto generó 199 millones de dólares, según estimaciones de organizaciones turísticas locales consultadas por AFP.





Dificultades

Los momentos más complicados para la artista durante la gira fueron la cancelación de tres presentaciones en Viena, Austria, por la amenaza de un ataque terrorista, la muerte de una fan en su primera presentación en Brasil por calor extremo y arrancar un día después los conciertos en Argentina por fuertes lluvias.