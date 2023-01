Muere David Crosby, estrella de rock y cofundador de CSNY

FALLECIMIENTO

The New York Times informó, basado en un mensaje de texto de la cuñada de Crosby, que el músico murió ayer por la noche. Varios medios de comunicación informaron sobre la muerte de Crosby citando fuentes anónimas; The Associated Press no pudo comunicarse con los representantes de Crosby y su viuda.

Crosby se sometió a un trasplante de hígado en 1994 después de décadas de consumo de drogas y sobrevivió a la diabetes, la hepatitis C y una cirugía cardíaca a los 70 años.

Si bien solo escribió un puñado de canciones ampliamente conocidas, el ingenioso y siempre obstinado Crosby estuvo en la primera línea de la revolución cultural de los años 60 y 70, ya sea triunfando con Stephen Stills, Graham Nash y Neil Young en el escenario de Woodstock, testificando en nombre de una generación hirsuta en su himno "Almost Cut My Hair" o de luto por el asesinato de Robert Kennedy en "Long Time Gone".

Fue uno de los fundadores y foco de la comunidad de música rock de Los Ángeles de la que surgieron más tarde artistas como los Eagles y Jackson Browne. Era un patriarca hippie de ojos centelleantes, la inspiración para el fumeta de pelo largo de Dennis Hopper en "Easy Rider". Abogó por la paz, pero era un bocazas impenitente que practicaba la guerra personal y reconoció que muchos de los músicos con los que trabajaba ya no le hablaban.

"Crosby era un personaje colorido e impredecible, vestía una capa de Mandrake the Magician, no se llevaba bien con mucha gente y tenía una voz hermosa: un arquitecto de la armonía", escribió Bob Dylan en sus memorias de 2004, "Chronicles: Volume One ."

El uso de drogas de Crosby lo dejó hinchado, arruinado y alienado. Dejó la adicción en 1985 y 1986 durante un período de prisión de un año en Texas por cargos de drogas y armas. La condena finalmente fue anulada.

"Siempre he dicho que tomé la guitarra como un atajo para el sexo y después de mi primer porro estaba seguro de que si todos fumaban marihuana, la guerra terminaría", dijo Crosby en su autobiografía de 1988, "Long Time Gone", coescrito con Carl Gottlieb. "Tenía razón sobre el sexo. Me equivoqué cuando se trataba de drogas".

Vivió años más de lo que esperaba y a los 70 disfrutó de un renacimiento creativo, publicando varios álbumes en solitario mientras colaboraba con otros, incluido su hijo James Raymond, quien se convirtió en su compañero de composición favorito.

"La mayoría de los chicos de mi edad habrían hecho un disco de covers o duetos con material antiguo", le dijo a Rolling Stone en 2013, poco antes del lanzamiento de "Croz". "Esto no será un gran éxito. Probablemente venderá diecinueve copias. No creo que a los niños les guste, pero no lo estoy haciendo para ellos. Lo estoy haciendo para mí. Tengo estas cosas que necesito sacar de mi pecho".

En 2019, Crosby apareció en el documental "David Crosby: Remember My Name", producido por Cameron Crowe.

Si bien su carrera en solitario prosperó, su vínculo aparentemente de por vida con Nash se disolvió. Crosby estaba enojado por las memorias de Nash de 2013 "Wild Tales" (quejumbroso y deshonesto, lo llamó) y las relaciones entre los dos se convirtieron en una fea disputa pública, con Nash y Crosby acordando una cosa: Crosby, Stills y Nash estaban acabados. La elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos llevó a Crosby a sugerir que estaba abierto a una gira de protesta de Crosby, Stills, Nash and Young, pero sus antiguos compañeros de banda se negaron a responder.

Crosby se convirtió en una estrella a mediados de la década de 1960 con el grupo de folk-rock The Byrds, conocido por éxitos como "Turn! ¡Giro! ¡Giro!" y "Sr. Hombre de la pandereta". Limpio y con cara de niño en ese momento, contribuyó con armonías que fueron una parte clave de la innovadora mezcla de The Beatles y Dylan de la banda. Crosby fue una de las primeras estrellas estadounidenses en acercarse a The Beatles y ayudó a introducir a George Harrison en la música oriental.

Las relaciones problemáticas con los compañeros de banda empujaron a Crosby fuera de The Byrds y a un nuevo grupo. El primer encuentro de Crosby, Stills y Nash es parte del folklore del rock: Stills y Crosby estaban en la casa de Joni Mitchell en 1968 (Stills diría que estaban en la de Mama Cass), trabajando en la balada "You Don't Have to Cry", cuando Nash sugirió que empezaran de nuevo. La alta armonía de Nash agregó una capa mágica a la parte inferior áspera de Stills y el medio suave de Crosby y nació un supergrupo.