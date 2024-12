Fiesta Anual de Spotify 2024: Estrellas y Música

Por: Agencia Reforma

Diciembre 12, 2024 -

Ciudad de México.- Algunas de las estrellas que dieron brillo a la celebración anual de Spotify fueron María José, Jay de la Cueva, Alemán, Yeri Mua, Dani Flow, Paulina Goto, Los Tucanes de Tijuana y Michelle Maciel.

Antes de entrar al ambiente de fiesta y preposada, varias de las celebridades pasaron por la alfombra roja de la popular plataforma digital para compartir anécdotas musicales y, sobre todo, de lo que hubo el 2024 que está a punto de concluir.

"Lo mejor es que escuchamos mucha música, que tuvimos muchas opciones y que sonó de todo. Venimos a celebrar la música y estamos presentes en el gusto de mucha gente, en muchos lugares", dijo María José antes de ingresar al salón de fiestas de un hotel en el Centro Histórico.

Jay de la Cueva, exlíder de Moderatto, comentó que este año fue un reencuentro con su colección de vinilos.

"La verdad es que no me clavé en series ni películas, me la pasé escribiendo, planeando shows, y la verdad escuché muchísima música francesa, cantantes franceses. Soy mucho de vinilos y tengo una gran colección", compartió.

A su paso por la alfombra, fue Dani Flow el que más atrajo la atención de los medios de comunicación porque habló de la relación con sus dos parejas, Jocelyn y Valeria.

"Llevamos un año y la hemos pasado muy bien. Yo soy de las personas que abre conversaciones y no quiero que sea un tema de polémica, simplemente que sea un tema de una relación basada en amor y respeto", señaló, al tenerlas a las dos junto a él.

Matisse, Emjay, La Arrolladora, Banda MS y Daniela Spalla fueron otras de las figuras que se hicieron presentes en la fiesta-posada-reventón de Spotify la noche del martes, que inició a las 21:00 horas y se prolongaría hasta la madrugada.

Jay de la Cueva.

Paulina Goto.

Yeri Mua.

LOS TUCANES, AGRADECIDOS CON METALLICA

Los Tucanes de Tijuana consideraron que una de las grandes sorpresas de este 2024 fue que Rob Trujillo y Kirk Hammett hayan hecho su propia versión de "La Chona" y la hayan presentando en el primero de sus cuatro conciertos del M72 World Tour que dieron en el estadio GNP.

"Nos enteramos por las redes sociales, como la mayoría de la gente, y fue un shock del que aún no salimos. Fue un asombro, un gusto, algo que siempre agradeceremos.

Ver que una canción que hicimos tenga ese ´pegue´, ´punch´ en una banda de renombre internacional es algo fuera de serie. Y lo agradecemos y siempre estaremos en gratitud con ellos", señaló Mario Quintero, vocalista del grupo.

Además, contó que esta pieza la creó casi a petición de un amigo y no esperaba que se volviera un éxito siendo parte del disco "Me Robaste el Corazón", editado en 1995.

"No tenía idea de lo que iba a pasar con esa canción, la escribí en cinco minutos y no me gustaba mucho. Me dijeron que tenía que ser sencillo, que se debía tocar en radio y yo no quería.

"Le dimos muchas vueltas, pensamos en otras canciones y era un ´no la quiero´, ´no la veo como sencillo´, y vean todo lo que ha pasado ha sido una locura y estamos muy agradecidos por ello", destacó el intérprete de "El Tucanazo" y "El Centenario".