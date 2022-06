El éxito los sigue por separado

Sin embargo, aunque el grupo se deshizo, el éxito prevalece en sus antiguos miembros, prueba de ello es la emoción de las fanáticas que agotaron las tres fechas de Louis Tomlinson en el Pepsi Center de la Ciudad de México, quien se presenta esta semana.

SUERTES DISTINTAS

Sin embargo, no todos los integrantes de la banda que nació en el programa de talentos The X Factor han gozado de la misma suerte.

Louis TomlinsonEn su apuesta como solista, hizo colaboraciones con el DJ Steve Aoki en "Just Hold On", y con Bebe Rexha lanzó "Back to You", alcanzando cierta popularidad. En 2017 abordó la muerte de su madre, Johannah Deakin, en el sencillo "Miss You".

Un año después se unió como juez a The X Factor y fue hasta 2020 cuando publicó su primer álbum de estudio, Walls, con el que se encuentra haciendo una gira mundial.

En 2016 vivió la llegada de su primer hijo, Freddie Reign Tomlinson, quien actualmente tiene seis años.

LOUIS TOMLINSON.

Harry StylesDe los cinco,

ha sido el más multifacético y el más popular.

Arrancó con fuerza su carrera en solitario en 2017 con "Sign of the Times" y con su primera gira.

Su segunda placa, Fine Line (2019), le valió tres nominaciones al Grammy en la edición 64, llevándose un gramófono a Mejor Interpretación Solista Pop por "Watermelon Sugar" y se embarcó en una extensa gira, Love on Tour, que llegará en noviembre al País.

Además de su aparición en el Coachella y de su nuevo disco Harry´s House, ha participado en la cinta Dunkerque, de Chistopher Nolan, Eternals, de Cloé Zhao, y se puso a las órdenes de su novia, Olivia Wilde, en Don´t Worry Darling.

HARRY STYLES.

Zayn Malik Llevaba ventaja al ser el primero en abandonar la banda pues su hit "Pillowtalk" vio la luz para dar paso a un disco completo: Mind of Mine (2016).

Dos años después anunció Icarus Falls, su segundo trabajo.

En 2020 dio la bienvenida a su primera hija junto a Gigi Hadid. La relación terminó en octubre de 2021 en medio de un escándalo judicial por aparente violencia intrafamiliar por parte del cantante a la madre de la supermodelo.

Su tercera producción vio la luz el año pasado, Nobody is Listening, que obtuvo un promedio de 63 en la plataforma Metacritic.

ZAYN MALIK.

LO LLAMAN LOS RITMOS LATINOS

Liam Payne Inmediatamente empezó a grabar música como solista tras la separación del grupo, en 2017 sacó al mercado "Strip that Down" junto con Quavo, seguido de "Get Low", con Zedd.

Rita Ora se unió al artista para cantar "For You", banda sonora de la película Cincuenta Sombras Liberadas.

Payne no dejó pasar la oportunidad e incursionó en el género urbano y los ritmos latinos junto a J Balvin en "Familiar". Sin embargo, hasta 2019 lanzó su primer proyecto, LP1.

La vida del artista cambió cuando se convirtió en padre.

LIAM PAYNE.

Niall Horan El irlandés hizo sus primeros movimientos en solitario con los temas "This Town" y "Slow Hands" y en 2017 estrenó Flicker, su propuesta musical con estilos Folk y pop que alcanzó el primer lugar en el Billboard 200 de EU.

Este material lo llevó a recorrer varios países en una gira de conciertos.

En el 2020 su segundo disco, Heartbreak Weather, vio la luz para sorpresa de sus fans, teniendo como sencillo principal "Nice to Meet Ya".

NIALL HORAN.