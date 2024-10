Un conquistador: Llega con ´Reflexa´

Danny Ocean está conquistando los escenarios con su gira "Reflexa" de Estados Unidos y lo comprobó con su presentación en Payne Arena de Hidalgo, Texas, la noche del viernes 4 de octubre a donde llegó para presentar su gira "Reflexa".

Ocean se mostró muy accesible con sus fans y los deleitó con temas como "Dembow", "Veneno", "Babylon girl" y "Epa Wei", con las que puso a cantar a todos los fanáticos a todo pulmón.

En este esperado concierto no podían faltar canciones como "Istanbul", "Bikini", "Volaré", "Mónaco", "Brisa", "Fuera del mercado", "Báilame" y muchas más que portaron la ovación de los presentes, que cantaron, bailaron y se emocionaron de ver en vivo a su ídolo musical.

Esta noche no hubiera estado completa sin estas canciones "Cuando me acerco a ti", "Cuántas veces" y "Me rehúso", tema que lo lanzó al estrellato.

