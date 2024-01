Mónica Naranjo hace vibrar a los regios

MONTERREY, NL.- Pasional, entregada, con una fuerza interpretativa capaz de arrebatar emociones a su paso, así fue la Mónica Naranjo que anoche recibió "en su casa" a cientos de fanáticos que desafiaron el frío para acurrucarse en su canto.

MIMÉMIKA TOUR

La española de 49 años llegó a la Arena Monterrey para presentar su Mimétika Tour, un espectáculo vibrante con el que logró que la audiencia reunida en el recinto entrara en calor y se olvidara de los congelantes 4 grados centígrados en el exterior del lugar.

Con Mónica todo fue canto, que al fin y al cabo "sólo se vive una vez".

Y sí, la cantautora motivó a su fiel público a ser más felices en esta noche fría, y logró su cometido.

Su concierto, más electrónico que otras ocasiones, con un show de luces que lo hizo más intenso, inició a las 21:30 horas con la proyección de un video del tema "Eterna", escenificado por un cuerpo de bailarines mexicanos que le dieron a la audiencia una probadita de la pasión del espectáculo.

Ante la ovación del respetable apareció Mónica en un atuendo en el color de la noche: rojo pasión.

"Buenas noches, Monterrey", saludó la cantante recibiendo aplausos.

"Gracias, ya hacía tiempo que no nos veíamos. Lo que va a pasar esta noche es que vais a estar pocas veces sentado, porque es un repertorio para que la pasemos bien, para que le demos buena vibra, y para que seamos más felices de lo que ya somos, así que, bienvenidos a mi casa que se llama Mimétika".

30 AÑOS DE CARRERA

En esta celebración de sus 30 años de carrera, la cantautora tuvo proximidad con sus seguidores, incluso respondió al grito de uno de ellos.

"¡Te amo!", retumbó la frase del admirador ubicado frente al escenario.

"Nunca me dicen te amo con esa euforia, por eso te la voy a dedicar a ti", dijo Mónica previo a entonar "Hoy No (Never Trust a Stranger)".

Después de concluir el tema se dirigió al fan que le cantó.

"¿Qué sentiste?, porque a mí nunca me han dedicado una canción, ni siquiera por teléfono", dijo la española.

En el recorrido que hizo por sus éxitos no podía faltar el hit "Solo Se Vive una Vez", de sonido electrónico al pop, y de este a una suave balada.

Fue en "Sola", que interpretó con acompañamiento de un pianista, que recibió una fuerte ovación del público a quienes electrizó con su alto rango vocal.

Su himno musical, "El Amor Coloca", le dio un toque más dance a la noche y fue ahí cuando la cantante les recordó que esta noche se la iban a pasar bailando.

"Os dije que hoy no iban a estar sentados. Vas a llegar a casa con un kilo menos", bromeó.

Su show respaldado por cinco músicos, dos coristas y seis bailarines continuó con "Óyeme", una romántica que generó un apabullante coro masivo de las 7 mil personas que acudieron a su show, de acuerdo a los organizadores.

Previo a "Sobreviviré" hizo una reflexión señalando que no era bueno sobrevivir, porque se depende de segundas o terceras personas y "cuando vivimos, solo depende de nosotros", dijo.

Su canto y filosofía de vida le valieron otra ovación que gustosa aceptó.