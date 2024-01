Somos la opción decente: Jorge Álvarez Máynez

El candidato de MC no fue acompañado por gobernadores de NL y Jalisco.

Ciudad de México.- Al ser nombrado el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez afirmó que representa la tercera vía en las elecciones de este año, la opción decente y congruente.

"Va a estar en la boleta de la Presidencia de la República, la única opción decente, la única opción que ha hecho política en este país sin negociar prebendas, sin intercambiar chantajes, sin moches; la única opción que ha demostrado con sus votos en el Congreso de la Unión que es posible hacer política con dignidad, que mientras la oposición habla de unidad opositora, nosotros en esta alternativa hemos acredita congruencia", afirmó en la Asamblea Nacional Electoral de MC.

ASUME CANDIDATURA

Sin la presencia de los gobernadores de Nuevo León y Jalisco, Samuel García y Enrique Alfaro, Álvarez Máynez asumió formalmente la candidatura de MC, una semana después de que se anunció su precandidatura y de que cerró precampaña en Monterrey, su único acto masivo hasta el momento.

El ánimo desbordado de Salomón Chertorivski, que gritó "¡Presidente, Presidente!", contrastó con la seriedad de los jaliscienses Verónica Delgadillo y Clemente Castañeda, últimos en pararse de su asiento y en aplaudir al nuevo candidato.

Señaló que también en el terreno económico se necesita una tercera vía.

Aseveró que es falso que se tenga que escoger entre la mano invisible del mercado y el clientelismo que transforma las personas en votos.

"Es falso que tengamos que elegir entre que la gente tenga pescado o aprenda a pescar", dijo para marcar diferenciación entre las candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, y la opositora, Xóchitl Gálvez.

Resaltó que ante las reformas más regresivas en el pasado y en el actual Gobierno, MC es el único que las encaró con dignidad, con congruencia y coherencia.

"También va a estar la sensatez en la boleta", apuntó.

"Es una opción que no agravia, que no ofende, que no hace política poniendo adjetivos ni alentando el discurso de odio, va a estar en la boleta la autonomía que nos da haber llegado aquí con la dignidad intacta".

Tampoco, agregó, han hecho compromisos con grupos de interés, económicos y políticos para estar en la boleta presidencial.

"Vamos a hacer una campaña libre de compromisos y eso nos da la posibilidad de que haya un gobierno libre de compromisos", remarcó.

En un discurso de casi 15 minutos, aseguró que estará en la boleta presidencial el valor que se necesita para poner fin a estar barbarie en México de la inseguridad.

Estará la congruencia de haber dado la batalla contra el mismo modelo, independientemente quien hubiera estado en la silla presidencial, expuso.

"Luchamos contra la militarización de (Felipe) Calderón, contra la militarización de (Enrique) Peña Nieto, que derrotamos en la Corte, y contra la militarización que el PRI le entregó al actual Gobierno", subrayó Álvarez Máynez sin nombrar a López Obrador.

Al candidato presidencial de MC se le quebró un poco la voz cuando mencionó a sus hijos y las condiciones de la niñez en México, sin seguridad, sin educación, sin salud y sin medicamentos.

"Si pensamos en nuestros hijos, debe ser puente para pensar en todos los niños de la República. Por el bien de todos, primero las niñas y primero los niños", citó.

En otra línea discursiva para diferenciarse de las dos candidatas a la Presidencia, el aspirante de MC se lanzó contra Donald Trump, ante la posibilidad de que pueda ganar nuevamente la Presidencia de Estados Unidos.

"Si gana Donald Trump la elección, también a ser una derrota para México, no hay que permitir que un delincuente probado agarre como piñata a México y a los mexicanos.

"No va tener a Peña Nieto rindiéndole pleitesía, no va a tener a alguien que se arrodille frente a su discurso de odio", dijo, nuevamente sin citar a López Obrador, que al inicio de su gestión se reunió con Trump.

En un evento para borrar también el escándalo que envolvió a MC cuando sus militantes tomaron el Congreso de Nuevo León, para impedir la toma de protesta del interino de Samuel García, Álvarez Máynez afirmó que no han renunciado a sus ideales.

"Lo que hemos construido para estar en la boleta es que vamos con todos nuestros sueños, no renunciamos a uno solo, a un solo principio, a un solo valor para llegar a la boleta.

"Llegamos aquí sin tener que renunciar a los ideales, a demostrar que en el México nuevo cabemos todos y que por eso a la boleta presidencial vamos todas y todos, es el comienzo, todo estará mejor", concluyó en su mensaje.