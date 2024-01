Asesinan policías a joven conductor

Veracruz.- Érica, la madre de Brando Arellano Cruz, apenas puede sostenerse entre los brazos de su esposo Delfino, mientras éste narra que su hijo, quien murió a manos de policías municipales en una persecución, ya había detenido su auto cuando fue asesinado la noche del 19 de enero en Lerdo de Tejada, Veracruz. No tenía intenciones de escapar.

"Mi hijo ya había parado su carro, y aun así ellos hicieron fuego; fue un disparo en la yugular, por la espalda, de manera artera", narró el padre de Brando en una entrevista ante medios locales después de los hechos.

Minutos antes de dar su declaración, el hombre había sostenido entre sus manos el cuerpo de su hijo intentando reavivarlo; le llamaba por su nombre, tocaba su rostro, pero ya había fallecido, de acuerdo con un video captado por testigos.

El joven, de 27 años de edad, circulaba por la colonia Paulino Ortiz minutos antes de las 18:30 horas, en un automóvil Chrysler rojo con placas XZH-455-B y se detuvo frente a la casa de su abuela.

"Él me llamó, me dijo: ´papá, me vienen siguiendo los policías, voy a casa de mi abuela´; entonces yo salí en la moto y lo alcancé. Cuando llegué oí los disparos, quise pasar y me apuntaron con el arma (los policías), me encañonaron, dijeron que me iban a matar", explicó.

No era la primera vez que el joven había sido interceptado por oficiales municipales, explicó el hombre; ya en dos ocasiones anteriores se había tenido que "mochar" con los policías para evitar ser golpeado, levantado y acusado de portar drogas, como a otros les sucedió, añadió.

Los padres del joven dijeron que los policías se quedaron en silencio cuando les preguntaron por qué lo perseguían y cuál había sido el delito que cometió Brando.