Con puros amigos: Graba Bobby Pulido conciertos en Monterrey

Por: Agencia Reforma

Diciembre 09, 2024 -

Ciudad de México.- Ante su inminente retiro de los escenarios para incursionar en la política en Estados Unidos, Bobby Pulido anunció que sus conciertos en Monterrey quedarán grabados para un disco en vivo junto a sus "friends".

"El Golden Boy" de la música texana arrancó la noche del viernes su serie de conciertos en el Auditorio Cumbres, donde ofrecerá otros tres los días 13, 14 y 20 de diciembre, los que quedarán plasmados en un álbum que titulará "Bobby And Friends".

En el del viernes tuvo entre sus invitados a Jair Alcalá, de El Plan; Arturo Rodríguez, de Guardianes del Amor, y a Caloncho.

"Ha sido un poco estresante porque son muchos invitados los que vienen, y me tengo que aprender canciones de ellos también. El concepto que estamos haciendo es que yo canto una canción de ellos y ellos una mía, y voy a grabar un disco de Bobby And Friends durante esta temporada aquí en el Cumbres", contó en entrevista previa al show.

Aunque fue cuestionado respecto a sus planes de entrar a la política, el intérprete del exitoso tema "Desvelado" se mostró renuente en dar detalles por qué su carrera musical merece un digno final, pues prepara una gira del adiós para 2025.

"Obviamente, tengo sentimientos encontrados; sí me da tristeza, pero me da gusto también, porque creo que he logrado mucho en estos casi 30 años. Se dice rápido, pero la verdad es difícil y he sido muy bendecido por tener el apoyo de la gente", expresó el cantante.

"En enero vamos a estar dando la gira de despedida. Vamos a cantar canciones hasta en inglés que grabé en mi primer disco cuando no pensaba en un público cien por ciento hispano. Voy a hacer algo muy completo para la despedida".

Durante la rueda de prensa que ofreció en Edinburg, Texas, donde nació y aún radica, en la que anunció su retiro de la música, Bobby lloró. Aquí explicó que fue porque en el evento estaba presente su exesposa, la madre de sus tres hijos mayores.

"No lloré, eran alergias", bromeó primero, "Es una decisión fuerte, me puse con esa emoción más que nada cuando agradecí a mi exesposa, porque ella estuvo ahí en momentos difíciles de mi carrera que me exigía mucho. Es mi ex esposa y nos llevamos muy bien. Estoy contento con mi actual esposa, pero sí me dio sentimiento", recordó.

"Ella (su ex) crió a nuestros tres hijos excelentemente bien, están estudiando todos y les ha ido muy bien. Como padres hicimos un buen trabajo".

En cuanto a sus aspiraciones políticas, Bobby aseguró que no es una decisión a la ligera, pues se ha preparado muy bien para desempeñar un buen papel.

"¿Cómo me voy a preparar? como lo hice en la música. Cuando yo decidí ser cantante mi papá me dijo: ´No mijo, te falta, no estás listo´, y me preparé. Yo estudié Ciencias Políticas, originalmente ése era mi plan cuando me ´coqueteó´ la música y ahí me fui. La verdad, me siento muy preparado para entrarle a la política en Estados Unidos, siento que yo sí tengo madera para eso", aseguró.

Durante su presentación, Bobby registró casa llena, el público pudo disfrutar de dos horas de show y de sus invitados, de los cuales el más especial fue su padre, el cantante Roberto Pulido, quien también se retira de la música.

"Se va a retirar conmigo el otro año, pero todavía tiene pila el viejón", compartió Bobby con la audiencia.

Don Roberto se emocionó de compartir una vez más el escenario con su hijo y aunque confesó que estaba afónico, a petición del público cantó "Cuida Bien a Tu Mamá", "Obsesión" y "Te Vi Partir".