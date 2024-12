Becky G y su impactante presentación en el Flow Fest

Por: Agencia Reforma

Noviembre 25, 2024 - 09:29 a.m.

CIUDAD DE MÉXICO.- El poder femenino cautivó al público del Flow Fest con Becky G y su perreo discreto y seductor.

La "pocha por excelencia", la bicultural y bilingüe, la estrella joven, se deshizo en energía y palabras para sus fans que llegaron a acompañarla en el baile masivo que convocó desde el escenario principal.

Luego de interpretar "Mala Santa", "Fulanito" y "Chanel", la estrella la hizo en grande en el escenario principal cuando invitó a Óscar Maydon al entarimado para cantar con ella "Mercedes", lo que generó un desborde de locura. Todos grabando, todos bailando, todos cantando.

"Yo soy de raíces jaliscienses, por eso me echo un shotcito; bueno no, un shotsote", dijo la cantante luego de concluyó su participación junto a Óscar.

La californiana de 27 años también se echó a la bolsa a sus fans cuando les dio su interpretación de "Becky From the Block" y "Baile con Mi Ex", aunque no hubo nada como el frenesí que dio con "Mayores" y "Pijama".

Pero llamó la atención que Becky G se mostró tímida con la audiencia porque sólo se subió en un par de ocasiones, y por contados segundos, a la tarima extendida, instalada en la parte central del escenario principal, donde los fans que se pegaron hasta el extremo no la pudieron ver porque ella optó por no acercarse.

En este Flow Fest, al que acudieron unas 85 mil 713 personas, se anunció al artista invitado con un mini show de drones pegado al escenario principal, en el que se puso el logotipo de la refresquera patrocinadora y el nombre de Grupo Frontera en un lapso de cinco minutos.

La gente le corrió para poder verlos en el escenario del refresco de dieta, y cantó con ellos "Por Qué Será", "Un x100to" y "No Se Va". Chencho Corleone y Paulo Londra, también le pusieron ritmo a la noche, cada quien por su cuenta y en escenarios distintos.

Las pocas personas de edades de cuarenta para arriba que llegaron al lugar, quizás para acompañar a sus hijos, se armaron con chamarras y suéteres; los chacales y buchonas que llegaron ni se inmutaron con el frío y si acaso portaron algo muy ligero para sobrellevar el clima.