Es Zoe Saldaña la reina de la taquilla

Avatar (2 mil 922 millones de dólares), Avengers: Endgame (2 mil 797 millones) y Avengers: Infinity War (2 mil 48 millones), tres de las cinco películas más exitosas de todos los tiempos, llevan el crédito y el talento de la actriz.

Con mil 397 millones de dólares hasta el pasado fin de semana, Avatar: El Camino del Agua, otro ejemplo más de su filmografía recaudadora, ya es el filme 14 más taquillero de la historia.

Ser mujer latina y ostentar tales honores en Hollywood es motivo de orgullo para la hija de un padre puertorriqueño y madre dominicana, quien fue descubierta por agentes mientras hacía teatro juvenil en Nueva York.

"Lo significa todo. Si puedo dar un mensaje con esto (de formar parte de las películas más taquilleras) es que cualquiera que se sienta fuera de lugar debe de creer en aquello que ama y dar lo mejor de sí", medita en entrevista.

Una de sus mayores satisfacciones, agrega, es haberse convertido en un icono para el cine de fantasía, superhéroes y de ciencia ficción, géneros que algunos actores observan con desdén.

"Pienso en verdad que el universo te encuentra y te alínea con las personas adecuadas que buscan lo mismo que tú. Entonces encuentras una comunidad con la que te identificas. Yo jamás me he sentido tan protegida como cuando estoy alrededor de geeks que aceptan lo geek dentro de ellos", agrega.

Heroína de acción, Saldaña es famosa mundialmente por sus papeles de Gamora, guerrera alienígena del universo Marvel, y de Neytiri, otra fiera extraterrestre, en la historia de Avatar.

Cuando aceptó interpretar esos personajes, acepta, sintió una corazonada, y justamente así, por reacciones emocionales, es que se guía para aceptar o rechazar proyectos.

"Quizás tengo algo en común con Neyriti, que es que no pienso mucho las cosas, sino que las siento. Eso, a veces, me trae grandes resultados, pero otras no tanto".

Madre de tres hijos, Saldaña acredita su facilidad para hacer escenas con armas o combate cuerpo a cuerpo a su formación como bailarina de ballet en Santo Domingo, República Dominicana.

"Me parece que esa es la razón por la que he podido tener éxito en estas historias. Disfruto hacer mis propias escenas de riesgo, voltear la vista atrás y pensar: ¿en verdad yo hice eso?

"Recuerdo mi infancia y hacer cosas físicas. Jugar con los chicos, con mis amigos y. los niños pueden, inocentemente, ser crueles y decirte que no puedes hacer algo porque eres niña. Pero lo que empezó como un intento de probarle a los chicos que estaban equivocados, acabó conmigo internalizando que puedo hacer de todo si me preparo".

NO CANTA MAL EN NA'VI

El Camino del Agua, su nueva aventura en el planeta Pandora, fue un reto para Saldaña en muchos aspectos, entre ellos el tener que cantar.

La actriz interpreta el tema "Song Chord" en el largometraje y lo hace en Na'Vi, el idioma desarrollado por lingüistas para la primera cinta de la franquicia de James Cameron, en 2009.

Aunque había cantado en películas como Nina, biopic sobre Nina Simone, y El Libro de la Vida, lo de esta ocasión fue intimidante y, a la vez, incomparable.

"Cuando me hablaron de esto, pensé que serían tres líneas, pero no, es una canción completa. Y yo: 'Espera, no puedo hacer esto. ¿Qué es esto?' Y el director: 'Estarás bien'.

"Parecía sumamente difícil, pero me senté con James y platicamos sobre el personaje tanto que olvidé quién era y me transporté a Pandora, comencé a sentirme de allí. Sí, grabar la canción fue muy emocional".