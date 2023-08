Quiere sacar su lado oscuro

Ciudad de México

Zendaya ha demostrado la versatilidad de sus interpretaciones gracias a papeles como MJ en Spider-Man, Chani en Duna y Rue Bennett en la serie Euphoria. Sin embargo, aún tiene caminos por explorar.

La novia de Tom Holland expresó a la revista Elle su deseo de sacar su lado más malévolo en la pantalla.

BUSCA SER VILLANA

"Me encantaría interpretar una especie de villana. Aprovechar las vibraciones malvadas de un supervillano. Sea lo que sea que se manifieste, no lo pienso necesariamente en un sentido de superhéroe, sólo me refiero a un sentido emocional".

"Siento que normalmente interpreto a la buena, así que me gustaría interpretar ahora a la mala", reconoció la actriz, de 26 años.

LE INTERESA DIRIGIR

La estrella de Hollywood expresó también su deseo de dirigir en el futuro, aunque su trabajo como actriz es al que le da mayor peso.

"Creo que si ya no actuara, dentro de la industria sería directora, algo que espero hacer algún día", expresó.

"Y pienso que afuera, si no me dedicara a esta profesión, siento que probablemente habría seguido los pasos de mis padres y me habría convertido en maestra. Amo a los niños, amo aprender y amo enseñar", agregó.