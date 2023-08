Kelly Osbourne está irreconocible

Ciudad de México

Luego de que recibiera a su primer hijo en noviembre pasado junto a su pareja, Sid Wilson, de la banda Slipknot, la cantante Kelly Osbourne sorprendió este martes al lucir una figura más esbelta en Los Ángeles.

La también actriz y presentadora, de 38 años, fue captada en el restaurante Drake´s, de Hollywood, brillando con un entallado vestido de estampado de leopardo, el cual resaltaba sus curvas.

EVIDENTE PÉRDIDA DE PESO

Con su característico color morado en el cabello, Osbourne se mostró sonriente y calmada durante su visita al lugar, pero lo que más resaltó fue su evidente pérdida de peso.

Hace unos mese, al hablar con Daily Mail, la cantante se sinceró sobre su figura y lo que ha hecho para batallar contra el sobrepeso en todos estos años.

"Me operaron. Me importa un carajo lo que alguien tenga que decir. Lo hice, y estoy orgullosa de ello. Fue una banda gástrica. Todo lo que hace es cambiar la forma de tu estómago. La conseguí hace casi 2 años. Nunca, jamás, mentiré sobre eso. Es lo mejor que he hecho nunca", reconoció.

SE HACE OTROS ´ARREGLITOS´

En otra entrevista, ahora en el programa Hollywood Raw, la hija del rockero Ozzy Osbourne aceptó que también se ha hecho "arreglitos" en el rostro, en especial en el área de la mandíbula.

"Una cosa que hice me cambió la cara. Me pusieron inyecciones en la mandíbula. De alguna manera hizo que mi mandíbula pareciera más delgada. Fue entonces cuando la gente empezó a notar que realmente había perdido peso porque cambió la forma de todo.

"Descubrí que se llama grasa bucal. ¡Cambió todo en mi cara! ¿Cómo diablos no me enteré de esto antes?", compartió la rockera.

SIEMPRE EN LA LUCHA

En 2017, cuando lanzó su libro de memorias, Osbourne habló ampliamente sobre su sobrepeso y su lucha por estar más sana físicamente.