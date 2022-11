Se pone Yuri en la piel de Marilyn

"Yo realmente admiro la imagen de Marilyn Monroe, se me hace la mujer hermosa que siendo de pelo castaño, llegó a ser la mujer más sexy del mundo, pero realmente como persona creo que su vida fue muy triste", compartió la cantante.

"Hay algunas cosas que admiro de ella y otras que no, que deberíamos de tomar ejemplo de que las mujeres no nos podemos minimizar para querer llegar, porque se dicen tantas cosas de ella, algunas reales, otras no en relación a querer llegar al poder y a que la amaran".

Yuri, quien se presentará hoy en la Arena Monterrey con su Euforia Tour, citó que de Marilyn también se sabe que fue una niña que sufrió maltrato por parte de su madre.

"Que fue una niña que vivió con muchas personas y que eso la llevó a ser una mujer que no tenía la capacidad para ser feliz. No fue una mujer que tuvo una familia", dijo Yuri.

"Como artista sí llegó, como artista es el símbolo sensual más grande del mundo que ha tenido Hollywood y no ha habido otra, eso es lo que yo admiro de ella, que siendo nadie, siendo una mujer muy humilde, que venía de una familia totalmente disfuncional, y de una mamá enferma, por lo que se dice, llegó a ser Marilyn Monroe".

Pero, aclaró la cantante, como persona no siente la misma admiración que por la figura famosa en que se convirtió.

"Siento que nunca se valoró", afirmó Yuri, "y qué pena que terminó de esa manera".

"Admiro su imagen, que fue una mujer hermosa, sensual, que para su tiempo era como ¡wow!, demasiado. Eso es lo que yo admiro de Marilyn".

En las imágenes que compartió la cantante luce con peluca rubia característica de Marilyn, y también con ese toque sexy que siempre caracterizó a la diva de Hollywood.