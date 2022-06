"Yo si tengo talento carnal", dice Nodal a J Balvin... empiezan pleito y le entra Residente

El cantante colombiano compartió en su Instagram una fotografía de Nodal y otra de él con la descripción "encuentra las diferencias", lo que provocó una reacción negativa por parte del intérprete mexicano.

"Que yo si tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea, con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa", escribió Nodal en sus historias, respondiendo la publicación original de J Balvin.

J Balvin continúo la pelea en su perfil de la red social, afirmando que él siempre llega a los conciertos en Medellín de manera puntual y que la foto que había compartido se veía linda y había sido con una buena intención, mientras usaba un filtro que le colocaba en el rostro el nombre de Belinda.

"Esta tarde ando bromista. Ya no más, esto solo fue para divertirme pero ya, ahora vamos con las cosas de verdad", concluyó el intérprete de "Rojo" mientras se sacudía los hombros.

La respuesta del originario de Medellín enfureció a Nodal, quien continuó compartiendo historias sobre el tema.

"Este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas. Porque no andaba coherente, que el cabrón tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y de energía, pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores para que hagan burla de mí. Donde claramente y todo el mundo lo sabe, me estoy levantando de una mierda muy fea que viví, y no hay derecho de hacer esas cosas, hay que usar las redes bien.

"Ojalá a mí sí me respondas c*lito" fue lo que dijo Nodal tras anunciar tiradera a J. Balvin que promete lanzar en menos de 24 horas. pic.twitter.com/LNHE4tZpDU — RYRNA (@RYRNAmag) June 2, 2022

"Y como ya todos saben yo no soy nada bueno para hablar, por eso mismo, ahorita voy para la cabina porque voy a grabar algo bien chingón que pienso sacar esta noche, si todo sale bien. Esta noche o mañana temprano o mañana en la noche para este compa, que no ha aprendido", dijo el cantante de regional mexicano.

Nodal también tocó el tema de Residente, quien tiempo atrás había protagonizado una pelea con Balvin.

"Te dio una patada en el culo Residente y no aprendiste, yo creo que te gustó, pero la mía no te va a gustar porque yo uso botas vaqueras, son picudas, duelen mucho más. Ojalá que a mí sí me respondas, culito, y no toda la tiradera va a ser para ti, pero sí quiero hacerlo porque eres un referente de todo lo que está mal en esta industria.

"¿Quieres burlarte, hacer reír a la gente? Simplemente canta en un en vivo en tu Instagram, carnal. No subas cosas mías, de gente que no conoces, pendejo. Y otra cosita, no hay que escupir para arriba porque recuerda que los accidentes aéreos existen y esas mamadas no se controlan, uno no decide, esas cosas que pasan.

"Y dime tú de qué sirve que llegues a tus conciertos llenos, súper llenos, si tu música no llena nada", compartió Nodal.

Para finalizar la pelea, J Balvin decidió aclarar la situación, afirmando que sólo había sido una broma que Nodal se había tomado a mal.

"Lo compararon conmigo, me compararon con él, lo que sea la foto, estamos bonitos los dos, yo no sé, yo me siento sexy, confiado, seguro. El pa' se lo ha tomado a mal, eso ya es problema de él. Uno ya no puede hacer un chiste porque se ponen muy sensibles.

"Si ya saca la tirada, que sea romántica y que venda, y que rompa los 'streamings' porque siempre les ha funcionado. Buena suerte panita", dijo el colombiano.

Durante la pelea, Nodal también subió una historia con la canción que Residente le compuso a J Balvin de fondo con el texto "lo siento, yo también amanecí bromista", provocando que el rapero le mostrara su apoyo ante la situación.

Residente compartió en sus historias un vídeo donde muestra su línea de gorras con la canción "Limón con sal" de Christian Nodal de fondo.