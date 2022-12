Whitney Houston se rehabilitó antes de morir

"Estuve con ella 48 horas antes de su muerte, nunca se me ocurrió que moriría dos días después", comentó al medio Page Six.

La intérprete de "I Will Always Love You", se hizo adicta desde los 20 años al alcohol y a las drogas, constantemente quería dejarlas pero le era muy difícil.

"Me estaba mostrando lo que había hecho en rehabilitación, ella estaba haciendo un valiente intento durante ese período para dejar las drogas y rehabilitarse", dijo el también productor.

"Nunca hubiera pensado 48 horas antes de su muerte, que ella fallecería, fue muy doloroso para mí", agregó.

Whitney Houston fue encontrada en una bañera en Beverly Hilton el 11 de febrero de 2012. La oficina forense de Los Ángeles informó que su muerte fue accidental y causada por ahogamiento y los "efectos de la enfermedad cardíaca aterosclerótica y el consumo de cocaína".