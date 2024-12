Honra Wes Gordon a México en desfile de Carolina Herrera

Por: Agencia Reforma

Noviembre 17, 2024 -

Wes Gordon lleva 6 años de ser el relevo de la señora Herrera en su casa de moda y ha captado, de manera brillante, la elegancia y sofisticación que la fundadora quiere en transmitir a las mujeres. Nunca disfrazar, sino más bien ensalzar la belleza de las damas que usan sus diseños.

Con una gran pasión por viajar y conocer el mundo, Wes sabía de la gran conexión de Carolina con México, por lo que después de Brasil, decidió hacer su colección Resort 2025 en la CDMX, según él "el epicentro de la conversación actual, en arquitectura, diseño, gastronomía y, por supuesto, moda".

Después de su desfile en el Anahuacalli, entre piedras volcánicas y arte prehispánico, Wes platicó en exclusiva con Reforma:

¿Por qué han decidido salir de Nueva York para mostrar la Alta Costura en otras partes del mundo?

"Creo que es importante salir de la zona de confort y de nutrirse de otras culturas. Me parece que es una forma efectiva de nutrir y de crecer en todos los sentidos".

¿Recibió algún consejo de la señora Herrera para la creación de este show?

"Ella me platicó su amor por México, por su gente, sus tradiciones, su gastronomía, la alegría de vivir y cuando vine por primera vez. Desde entonces, vengo seguido. Nada más en la CDMX he estado como 5 veces con mi familia".

¿Cómo seleccionaste a las artesanas?

"Vi mucho trabajo de muchas personas, pero busqué a aquellas que tenían una estética y un mensaje que fuera de acuerdo a nuestra casa para que todo fluyera. No me gusta imponer, sino más bien que todos estemos alineados en la forma en que queremos trabajar. Fue todo un éxito y me dio mucho gusto verlas hoy, aplaudiendo".

¿Cuánto duró el proceso de creación de este show?

"Fueron como 9 meses de viajes, citas y juntas, pero creo que valió la pena".

¿De dónde nacieron estos colores que vimos en la pasarela?

"Tengo que confesar que cuando visité el Anahuacalli pensé que quería hacer en el desfile en un atardecer aquí. Así que de allí partió todo, además de que me basé en el colorido de las flores, los edificios, los puestos de comida en la calle, la arquitectura, todo en México es color y yo soy un amante del color también".

¿Cómo ves a la mujer mexicana?

"La veo vistiendo estos vestidos que, aunque son llamativos, pueden usarse de la manera más cómoda. Está muy informada, sabe de las tendencias, además de que tiene una gran relación con la marca. Las bolsas aquí han sido un hit al igual que los perfumes y las gafa. Siempre han sabido de Carolina Herrera".

¿A qué te sabe México?

"Me sabe a alegría, esperanza, color, buena comida y ganas de vivir la vida".

¿Cómo se venderán las piezas artesanales hechas por las artistas mexicanas?

"Serán sólo por pedido especial y las propias artesanas serán las que realicen estas piezas, ya que queremos darle el lugar que les corresponde en todo este proceso".

¿Cómo esperas que reciba este show México y el mundo?

"Quiero que todas se quieran vestir con estos looks y que además conozcan un poco de toda la magia y la belleza que tiene México, y que el mundo está descubriendo poco a poco". Y las modelos Destacaron en pasarela muchas modelos nacionales, como Issa Lish, Krini Hernández, Julia Ardon, Kenia Mtz, Sorachi y muchas más. El 70 por ciento de todo el personal que participó en este show era nacional.

Conózcalo

Wes Gordon es originario de Chicago y tiene 37 años. Estudió en la prestigiada escuela Central St. Martins en Londres. Trabajó como interno en Oscar de la Renta y Tom Ford. En el 2009 lanzó su propia línea que llegó a grandes almacenes, como Saks y Bergdorf Goodman, vistiendo a celebridades como Katy Perry y Gwyneth Paltrow.

En el 2018 fue seleccionado por la Señora Herrera para estar al frente de su casa de Alta Costura. Está casado con Paul Arnhold y vive en Tribeca, aunque pasa los fines de semana en su granja en Connecticut.

La unión

En el 2015, se lanzó una bolsa especial con el MAP utilizando bordados de Tenango de Doria.

En la colección Crucero 2020 se trabajó una colección inspirada en los sarapes y bordados oaxaqueños.

México ocupa el primer lugar en la venta de los perfumes de Carolina Herrera.

La firma joven, CH, ha estado presente en este País desde hace varias décadas.

La Alta Costura ha estado disponible en la boutique Frattina desde hace más de 20 años.