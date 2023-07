Gloria Trevi apoya a ‘La perdida’

Ciudad de México

Yo estoy muy conmovida y agradecida por el amor que ella públicamente me demuestra; ella da la cara por mí y yo doy la cara por ella. Ella no nada más representa a la comunidad, sino a un sector social, es amor, igualdad, transparencia, libertad”.

Wendy Guevara, competidora de “La casa de los famosos de México”, ha hecho pública su admiración por Gloria Trevi ya que, a través de la música de la cantante, sintió la fuerza suficiente para aceptarse como mujer y es ahora cuando “la Trevi” le envía un mensaje a la integrante de “Las Pérdidas”, demostrándole que la apoya desde afuera de la casa, ya que para la intérprete de “Doctor Psiquiatra”, Wendy representa no sólo a la comunidad LGBTIQ+, sino a todo un sector de la población, a través de la forma tan auténtica y libre con la que se muestra.

Cuando pareciera que Wendy no podría causar mayor simpatía entre sus fans -convirtiéndose en la integrante más fuerte de “LCDLFM”, llega Gloria Trevi y se pronuncia en favor de la influencer que, dentro de su estancia en el reality show, ha hecho del conocimiento del público la gran admiración que siente por la cantante regiomontana.

Hace unas semanas, Wendy se encontraba conversando con algunos de sus compañeros y habló de la consternación que le causaba la historia que Gloria Trevi vivió junto a Sergio Andrade.

“Ay no, yo quiero mucho a Gloria, me encanta, mira mi camisa”, dijo la competidora, mientras mostraba el estampado de su playera, la cual decía el nombre de la cantante. “Es que ¿sabes? Yo me conecté con ella cuando estaba más chavillo; ella salió de la cárcel cuando yo estaba adolescente, me sentía yo con la presión de no liberarme, de decir cómo yo quería ser”, explicó.

Fue entonces que escuchó el tema “Todos me miran” y sintió el valor para aceptarse y mostrarse al mundo: “Esa canción para mí es algo que marcó mi vida, algo que yo dije: -Wey, ella me está apoyando, me está diciendo que sea libre y que todos me miren porque soy una persona ching*n*, no tiene nada de malo vestirme de chica, y desde ahí comencé a sentirme conectada, me gustó bastante su música”, profundizó.

Esto llegó a los oídos de Gloria quien, mientras ofrecía un concierto en León, Guanajuato, aprovechó para agradecer su apoyo y en correspondencia le expresó que contaba con toda su solidaridad, pues ya estaba enterada de que, además de ser fanática de ella, la respaldaba.