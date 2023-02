Austin Butler dejará de hacer la voz de Elvis Presley en la vida real

Si bien en anteriores ocasiones Butler afirmaba que ese siempre había sido el tono de su voz e incluso que pasó tanto tiempo estudiando al personaje que no notó una diferencia, ahora admitió que dejará de encarnar al intérprete de "Can't Help Falling in Love" en la vida real.

El exnovio de Vanessa Hudgens está cerrando su gira de prensa por la película y también obtuvo un Globo de Oro como mejor actor en enero, por lo que probablemente ya no le servirá el encantador "tonito".

Fue en "The Graham Norton Show" donde Austin dijo: "Me estoy deshaciendo del acento, pero probablemente me he dañado las cuerdas vocales con todo ese canto".

Butler explicó que la escena de las canciones podía durar hasta 40 tomas, incluso su entrenador de voz afirmó en alguna ocasión que el acento era genuino y podría permanecer "para siempre".

"Debido a los cierres de Covid, estuvo trabajando en eso todo el tiempo, y es difícil apagar algo en lo que ha dedicado tanto tiempo y atención", dijo el experto.

Pero entre dimes y diretes, lo cierto es que los haters del actor podrán descansar sabiendo que todo el tiempo tuvieron razón.

Durante la premiación de los Globos de Oro celebrados el pasado 11, Austin dio un emotivo discurso de agradecimiento por el galardón, situación que no conmovió a algunos de los internautas.

El actor expresó: "Oh hombre, todas mis palabras me están dejando. Estoy tan agradecido en este momento. Estoy en esta sala llena de mis héroes. Brad (Pitt), te amo. Quentin (Tarantino), imprimí el guión de 'Pulp Fiction' cuando tenía 12 años. No puedo creer que esté aquí ahora".

Butler continuó con una voz grave parecida a la de su protagónico y agradeció a la familia Presley por compartir su vida con él, ya que entre el público se encontraba Priscilla, esposa del intérprete de "Always on My Mind" y Lisa Marie, su hija.

"La familia Presley, gracias por abrirme sus corazones, sus recuerdos, su hogar. Lisa Marie y Priscilla, las amo por siempre", dijo.

El tono de Butler no pareció incomodar a ninguna de las dos celebridades que emocionadas aplaudieron el logro.

Ante esto, usuarios escribieron en Twitter: "Así que ese falso acento de Elvis es solo la voz de Austin Butler ahora, eh #GoldenGlobes".

"¿A alguien más le extraña que Austin Butler haya conservado su voz de Elvis?", preguntó otro de los usuarios.

También recordaron su participación en la serie de Zoe 101, ya que en ese entonces su voz no era tan grave.

"Así que ... ¿la voz de Austin Butler le ha cambiado después de 'Elvis'? Porque recuerdo haberlo visto en Zoey 101 y no sonaba así".

Asimismo externaron que Butler llevaba su actuación fuera de la pantalla sin ser necesario.

"Austin Butler lleva el 'método de actuación' mucho más allá de lo necesario con esta voz en su discurso de aceptación".

Hubo incluso quien bromeo con el supuesto fantasma del rocanrolero que se habría apoderado del actor.