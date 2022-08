Vive Rocío Banquells de cantar

Pero también hay episodios no tan gratos en la vida de la hija de Rafael Banquells y Dina de Marco, como el haber sido una mujer violentada. Y ya no lo permite.

La cantante, quien presentará su concierto el sábado 3 de septiembre en el Auditorio Río 70, compartió que previo a la política también recibió malos tratos.

"Yo fui violentada hace muchísimos años por mi primer esposo, y violentada emocionalmente por mi segundo esposo. Y cuando tú tienes la oportunidad de volver a resurgir, y de volver a tomar las riendas de tu vida ya no debes de permitir una tercera ocasión", declaró la cantante y actriz.

Cuando se le cuestionó por sus ex parejas, declaró que es mejor no recordarlas.

"Esos dos hombres que fueron matrimonios pasados me dieron lo más importante en mi vida que son mis hijos", declaró Banquells, de 64 años.

"Entonces, por respeto a mis hijos ni vale la pena recordar. Yo he sacado adelante a mis hijos, yo solita. Yo les he dado carrera a los dos y me siento bien orgullosa de haber sido madre y padre. La semillita de estos dos personajes (sus ex esposos) se convirtieron en dos hijos maravillosos que han sido mi apoyo".

Afecta sus compromisos con la política

Rocío declaró que su trabajo como cantante lo realiza sin afectar sus compromisos en la política.