Visita México por primera vez

Esta vez no hubo errores ni conjuros fallidos, el hechizo que lanzó Seamus Finnigan surtió efecto e hizo posible su encuentro con sus fans regios.

Devon Murray, que en la saga de Harry Potter interpretó al alumno que le salían mal los hechizos y explotaba todo, en su primera visita a México hizo escala en Monterrey para ser la estrella del evento.

En sesión de preguntas y respuestas, cientos de niños, jóvenes y adultos, conocieron más del actor de la película de magos más famosa del cine.

Por ejemplo, Devon reveló por qué se retiró de la actuación después de filmar la última película de Harry Potter.

"Yo empecé a trabajar cuando tenia 11 años y terminé Harry Potter a los 22, ya había pasado la mitad de mi vida trabajando, filmando. Dejé pasar tanto por Harry Potter que yo quería volver a Irlanda, sólo ser yo", señaló.

"Todavía me envían guiones (ofertas de trabajo), pero no hay nada que me emocione lo suficiente para hacerlo, pero un día lo haré, definitivamente lo haré", aseguró.

Una fan le preguntó cómo fue trabajar con Robert Pattinson en Harry Potter: El Cáliz de Fuego (2005) y a qué olía.

"Rob literalmente es la persona más cool del mundo, es tan relajado, tan guapo y lo sabe, lo sabía en ese momento, lo sabe ahora. No voy a decir que olía mal, pero no olía bien. Yo creo que ya se bañó después de eso".