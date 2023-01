Cuando Whitney Houston reunió a Verónica Castro y Michael Jackson

De este forma "El rey del pop" y de Vero Castro estuvieron de alguna forma relacionados. Este vínculo nada tiene que ver con un encuentro amoroso o una estrecha amistad, la realidad es que estas dos personalidades sí se conocieron, un diciembre como este pero de 1999, debido a una conocida en común; Whitney Houston.

En 1985, 14 años antes de que se llevara a cabo aquel evento en el que coincidieron, cuando Whtiney se lanzó a la fama como una cantante primeriza, sin embargo, fue poco el tiempo que tuvo que pasar para que la mezzosoprano se ganara el cariño del público y se convirtiera en una de las cantantes más importantes de su época.

Luego de cuatro años, tras haber vendido millones de copias de sus dos primeros álbumes "Whitney Houston" y "Whitney", la cantante creó la fundación "The Whitney Houston Foundation For Children, Inc.", a través de la cual ayudaba a la población infantil de escasos recursos, así como a aquellas niñas y niños que padecían enfermedades crónicas como el cáncer y el sida.

Con motivo de recaudar fondos, la intérprete de "I wanna dance with somebody" realizaba una cena, para cada Navidad, dedicaba a la población infantil sin hogar y fue precisamente en la gala de 1999, cuando Michael Jackson y Verónica Castro acudieron a este llamado. En esa ocasión, la velada tuvo lugar el 4 de diciembre, fecha en la que un sinnúmero de estrellas arribaron a las instalaciones del Hotel Marriot Marquis, ubicado en Times Square, recinto en el que la recaudación se llevaría a cabo.

Gregory Peck y Anthony Quinn, actor hollywoodense de origen mexicano, fueron otros de los famosos que se presentaron en la cena benéfica. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de las y los internautas ahora que las imágenes de esta gala se han vuelto a difundir, es una fotografía en la que "El rey del pop" y Verónica Castro posan juntos, pero eso no lo es todo, sino que la intérprete de "Mala noche" estuvo acompañada de nada más y nada menos que Cristian Castro, su hijo mayor.

En las imágenes se puede apreciar a un joven Christian que, en esa época tenía 25 años, lucía muy sorprendido ante la presencia cercana de Jakson, quien se encuentra señalando a la cámara en el momento en que la fotografía fue capturada.

De acuerdo con una publicación de "Fox News", que data de esa época, en aquella ocasión, Michael Jackson se quedó a presenciar todo el show que formó parte de la cena, en el que artistas como Petula Clark, Frankie Blue y la propia Whitney entretuvieron al público con sus actuaciones, mientras que la estrella de pop intercambiaba unas palabras con Bobby Brown, quien en ese entonces seguía siendo esposo de la cantante.