Subastan manuscrito original de Bob Dylan

Enero 20, 2025

Un manuscrito original, a manera de borrador, de la canción clásica de Bob Dylan, "Mr Tambourine Man", de 1965, se vendió en una subasta por 508 mil dólares en Estados Unidos, según informó el portal Rolling Stone.

Las letras, escritas en dos hojas de papel amarillas, son en realidad tres borradores mecanografiados de la canción, pero no la versión final. Destacan en ellas las notas escritas a mano de Dylan.

"Mr Tambourine Man" es uno de los éxitos más famosos del cantautor y dichos manuscritos están entre los 60 artículos pertenecientes al ídolo del folk que fueron subastados en la ciudad de Nashville.

En la venta también destacaron una pintura al óleo de 1968 creada y firmada por Dylan, y una guitarra eléctrica Fender Telecaster de 1983, que él poseía y solía tocar en aquella época.

"El tercer borrador subastado es el más cercano a la versión final de la canción, aunque todavía tiene variaciones significativas respecto a la letra final", señaló Julien´s Auctions, donde se realizó la venta.

Otros artículos destacados son el relato de primera mano del periodista musical Al Aronowitz sobre cómo Dylan escribió la canción "Mr Tambourine Man" en la casa de Aronowitz, probablemente en marzo de 1964.

En este artículo, titulado "Bob Dylan: The Champ Has No Contenders", Aronowitz escribió que encontró los borradores de la canción en un bote de basura, rescatándolos.

SALEN DE LA BASURA

"Tomé las hojas arrugadas, las ordené, leí los saltos locos en las líneas, sonreí para mí mismo ante los versos que nunca se concretaban y luego puse las hojas en una carpeta de archivos", añadió el periodista.

Un mes después de que Dylan lanzara "Mr Tambourine Man", salió la versión musical que hicieron los Byrds. El sencillo debut de la banda alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 y el número uno en el Reino Unido, convirtiéndose en la primera composición de Dylan en alcanzar esta posición en ambos lugares.

Una chamarra vaquera Levi´s que usó Dylan en la película dramática de 1987, Hearts of Fire, también se vendió por 25 mil 400 dólares. La casa de subastas afirmó que se obtuvieron casi 1.5 millones de dólares en ventas de la colección.