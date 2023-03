Con exitosa carrera

Ciudad de México

La actriz, primera mexicana en encabezar una megaproducción de Broadway, lleva cerca de dos décadas en Estados Unidos. Además de dar vida a Roxie, ahora también interpreta a Velma, un rol que describe como más demandante.

Todas sus vivencias ahora quiere presentarlas en un concierto ideado por ella, Where You Are, que ofrecerá el sábado 1 de abril en el 54 Below de Nueva York. El evento será transmitido por streaming para que también lo puedan ver sus compatriotas.

"Cuento un poquito de todo lo que me ha sucedido para estar donde estoy ahora, todo mi camino desde México como una bailarina desde los tres años, mi entrenamiento, todo lo que me costó, mi disciplina, todas mis audiciones desde La Bella y la Bestia.

"También cómo fue mi invitación para cruzar a Broadway, mi paso por la televisión, a la vez mi divorcio, la muerte de mi madre. Lo único constante en mi vida era Roxie. Los productores siempre siendo fieles a mí porque me seguían invitando año tras año", detalló Marroquín en encuentro con medios.

Su concierto no se enfocará sólo en su trayectoria profesional. La actriz y cantante también compartirá parte de su vida al narrar cómo conoció a su actual esposo y su proceso para convertirse en madre postiza (no le gusta la palabra madrastra) de cuatro niñas.

Marroquín cree que la pandemia sacó a flote la vulnerabilidad de las personas, algo que quiere honrar en su espectáculo, integrado por números de obras como La Novicia Rebelde y Mary Poppins. También incluirá otros temas de montajes que nunca ha interpretado y canciones de su autoría.

"Cuento todo esto para que haya una conexión con el público. Sé que mucha gente ha pasado por estas experiencias, todos sabemos de pérdidas. El concierto soy yo, no Mary Poppins, no Roxie, no los personajes que hago: soy Bianca compartiendo todo lo que he recogido y sanado.

"Sé que todo mundo tiene esa necesidad de sanar. Todos estamos cargando cosas que nos sucedieron en la pandemia y se manifiestan en el cuerpo, con alguna enfermedad, con una depresión, ansiedad, no sabemos qué necesitamos para sentirnos bien", dijo.

Conciertos

- Pese a que está orgullosa de todo su trabajo y que el teatro la apasiona como nada, la mexicana ahora tiene como prioridad pasar tiempo en familia. Por ello su sueño es dedicarse en algún momento principalmente a sus conciertos, que son menos demandantes que un montaje.

- Ahora tiene 48 años y está lejos de bajar el telón. En abril arrancará con un nuevo show, altamente demandante en el baile, que tendrá funciones primero en San Diego y luego en Broadway.

- "Yo pensaba que me iba a relajar un poquito, pero me emociono cuando me quiere poner estas cosas", adelantó.