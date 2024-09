Me despido por esta vía.- Paola Rojas sale de Televisa

Luego de 30 años de formar parte de Televisa, Paola Rojas, periodista y conductora de radio y televisión sale de la empresa.

Mediante sus redes sociales, la comunicadora de 47 años dio a conocer que ya no será parte de Netas Divinas ni de Televisa, donde comenzó su trayectoria.

Tuvo que recurrir a su Instagram para despedirse de sus compañeras del programa y del público, pues dijo, no le permitieron aparecer en una última transmisión para hacerlo.

"Lamentablemente no hubo oportunidad de despedirme al aire y lo lamento mucho, les pido a ustedes y a la audiencia de Netas Divinas una disculpa por eso, no fue una decisión mía, sin embargo, me despido por esta vía, que es la que tengo, que es sobre la cual tengo yo control.

"Me despido también por esta vía de mis compañeros, porque insisto, ya no hubo oportunidad siquiera de despedirme de ellos y de abrazarlos, porque si me hubiera encantado. Quiero poner mucho énfasis en eso, creo que lo decente, lo respetuoso y lo considerado, es despedirse", mencionó Rojas en un en vivo que hizo en su IG.

La conductora mencionó también que tiene nuevos proyectos en el ámbito informativo, los cuales, al parecer, serán en otra televisora.

"Toca seguir trabajando, voy a seguir en la comunicación, pero en Netas Divinas ya no podré estar. Y ya que estamos en las despedidas, agradezco mucho a Televisa, una empresa en la que trabajé casi 30 años, entré cuando era menor de edad haciendo radio", añadió.

Aunque no dio detalles sobre sus nuevos planes, se dice que ahora estará en Imagen Televisión.