Lo tunden en redes

El hijo del intérprete de "Me olvidé de vivir", es la imagen de la marca de joyas Ghost, tal vez esto lo alentó a idear la forma en la que presentó a su novia, de quien asegura estar muy enamorado.

La sorpresa llegó cuando el hijo de Julio Iglesias apareció con "un fantasma" de carne y hueso, se trataba de su novia, que se disfrazó de fantasma, con una capa plateada de brillos que tenía agujeros en los ojos.

¿DIVERTIDO?

Aunque el momento, para muchos fue divertido, una ola de comentarios cuestionaron a la modelo:

"¿Pero qué es eso? Como si fuera un carro que destapa. Qué poca autoestima la de esa chica". "Como un objeto, un trofeo... qué mal por lo que las mismas mujeres permitimos". "¿Qué es un trofeo?, la culpa la tiene ella dejarse tratar así". "Así nos tratan, por eso existe el feminismo porque permitimos que nos traten como una cosa de colección o de uso. Pero él no tiene la culpa, la tiene la chica por permitir que así la presenten", son algunos de los comentarios.

Así presentó a su novia la modelo Vivi.

PAREJA FELIZ

Julio Iglesias Jr. y Vivi Di Domenico se muestran ajenos a la polémica en sus redes sociales, donde comparten momentos románticos.

Iglesias Jr. confesó a Europa Press que al ver a sus hermanos convertidos en papás, a él ya le están dando ganas de experimentar, y considera que a sus 50 años ya es momento de tener un hijo.

"Hombre, dentro de nada cumplo 50 años y creo que ya me toca, ¿no? Soy el único de la familia que no tiene hijos y me hace mucha gracia eso en el sentido de que mi hermano Enrique ya tiene tres, mi hermana dos, Ana ya también con dos. Sólo faltamos Tamara y yo, fíjate, y la verdad es que sí me gustaría en un futuro, bueno, un futuro cercano tener unos hijos y creo que eso es parte de la vida. Creo que es un momento muy bonito del ser humano", se sinceró.

Julio Iglesias Jr. se separó de Charisse Verhaert en febrero de 2021 después de 16 años juntos, y ahora confesó sentirse muy enamorado de su novia, con quien afirma, tiene muchas cosas en común, y aunque dijo que las discusiones han sido inevitables, sin duda han ganado los momentos felices.