Traficante de drogas de Mac Miller pasará casi 11 años preso

"Este no es sólo un caso de drogas normal. Alguien murió, y una familia nunca va a recuperar a su hijo. Mi familia estaría destrozada si fuera yo. Nunca estarían bien, nunca realmente lo superarían. Pienso en eso todo el tiempo. Y sé que pase lo que pase hoy, soy el afortunado porque mi familia está aquí y yo estoy aquí y estaré con ellos nuevamente. Me siento terrible. Esto no es lo que soy", dijo Reavis en un informe.

Los federales sostienen que Reavis suministró las píldoras mortales de oxicodona al presunto traficante de drogas de Mac, Cameron Pettit, por orden de Stephen Walter, quien recientemente también se declaró culpable de distribuir fentanilo. Reavis dijo en la corte este lunes que él solo era un intermediario.

Walter aceptó un acuerdo de culpabilidad que conlleva una sentencia de prisión de 17 años. Aún está pendiente un caso contra Cameron James Pettit, el tercer narcotraficante acusado de la sobredosis de Miller.

Mac Miller, cuyo nombre de nacimiento era Malcolm James McCormick, murió en septiembre de 2018 a los 26 años. El médico forense y del condado de Los Ángeles dictaminó que una combinación letal de fentanilo, cocaína y alcohol fue la causa de la muerte del rapero.

Según Rolling Stone, los fiscales del caso leyeron una declaración de Karen Meyers, la madre de Miller, antes de que se anunciara la sentencia de Reavis.

"Mi vida se oscureció en el momento en que Malcolm dejó su mundo. Malcolm era mi persona, más que un hijo. Teníamos un vínculo y un parentesco que era profundo, especial e insustituible. Hablamos casi todos los días sobre todo: su vida, planes, música, sueños", declaró Meyers en un comunicado.

"Nunca tomaría una pastilla con fentanilo a sabiendas, jamás. Quería vivir y estaba entusiasmado con el futuro. El agujero en mi corazón siempre estará