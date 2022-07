Sigue la desigualdad de salarios en cine

En la nueva lista que aglomera a los actores, y actrices mejores pagados de Hollywood, dio a conocer que los primeros diez lugares son ocupados por artistas masculinos.

Recientemente te informamos que el actor Tom Cruise rankeó en el primer lugar con la película Top Gun: Maverick, en dónde sus ganancias totales fueron por 100 millones de dólares.

En el puesto dos se encuentra Will Smith con el thriller Emancipation, dirigido por Antoine Fuqua, que supuestamente le dará al actor 35 millones de dólares. En consecutivo, se encuentra Leonardo DiCaprio con 30 millones de dólares para la próxima película de Martin Scorsese, Killers Of The Flower Moon.

Otros puestos dentro de los diez primeros, incluyen a Dwayne Johnson por su participación en Black Adam con 22.5 millones de dólares; Will Ferrell por Spirited con 20 millones y Joaquin Phoenix en la secuela de Joker con 20 millones de dólares.

De acuerdo con la lista compartida por NME, Margot Robbie es la actualmente la mujer mejor pagada de Hollywood. Ella se encuentra por ganar 12.5 millones de dólares por su papel en Barbie de Greta Gerwig, colocándola en el puesto 16.

A Robbie la sigue Millie Bobby Brown con la película Enola Holmes 2, con la cual obtuvo una ganancia de 10 millones de dólares, mientras que, Emily Blunt ganará 4 millones de dólares con la próxima película de Christopher Nolan, Oppenheimer.

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Tom Cruise y Chris Hemsworth entre los mejor

pagados

.