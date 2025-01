Brindan por un año de reconciliación

Por: El Universal

Enero 01, 2025 -

El regreso a la pantalla, el triunfo en La casa de los famosos: México, un premio de 4 millones de pesos y la vuelta al teatro con La señora presidenta son muchos motivos de Mario Bezares para celebrar en grande el fin de este 2024.

A su lado desde hace 33 años está su esposa Brenda Bezares, quien también formó parte de la obra de teatro que se presentó en el Teatro México de la Ciudad de México y ha vivido con él las buenas y las malas, pero todo ha dejado una lección.

"Hemos aprendido a ser resilientes porque hemos perdido todo y lo hemos recuperado, entonces ya no tenemos apego a nada, ya viajamos ligeros y sabemos el significado de las cosas, así que donde Dios quiera y nosotros estemos en paz y a gusto, allí estaremos", dice Brenda.

"Pero eso sí", interviene Mario, "juntos, así siempre va a ser".

SIEMPRE JUNTOS

Las últimas funciones de este año de La señora presidenta se llevaron a cabo el fin de semana, y en los pasillos del teatro está Mario que, como siempre, va rumbo al camerino de su esposa Brenda, antes de la tercera llamada; lleva puesta una playera con la imagen de ellos juntos en una situación divertida.

El plan es que después de terminar la última función del domingo, volaran a Monterrey para celebrar Año Nuevo en casa; es que muchas cosas han cambiado para bien para Mario y Brenda este 2024, gracias al impulso que le dio a él el reality show de Televisa, lo que los ha llevado a viajar constantemente a la Ciudad de México.

En esta etapa, de nuevo, Mario reconoce el apoyo de sus hijos y de su esposa desde hace más de tres décadas, en las cuales han pasado de todo, desde la fama y la popularidad absoluta que le llegó a él en los años 90, cuando hacía una mancuerna única con Paco Stanley hasta su comienzo de cero en provincia después de haber sido absuelto de la acusación de asesinato del famoso conductor de "¡Pácatelas!" y su regreso por la puerta grande al mundo del espectáculo en la Ciudad de México 25 años después.

Por eso este Año Nuevo es especial y lo pasó con su familia.

"Hubo un lapso en que no estuvimos juntos porque me fui a ´mi retiro espiritual´ -cuando estuvo en el reclusorio-, fueron dos fines de año que yo no pasé con la familia, de 1999 al 2001, eso es de los temas más marcados de toda mi vida, de ese dolor más grande que tuvimos, porque yo adentro y ellos afuera no creo que se la hayan pasado muy bien, pero excepto esos todos han sido maravillosos", dice el comediante.

CIERRA CAPÍTULO

Este capítulo estaba cerrado, pero se volvió a abrir con el documental "El show: crónica de un asesinato" (2023) y la serie "¿Quién lo mató?" (2024), algo que ellos supieron manejar con madurez.

"Este año fue de reivindicación, porque siempre dijimos la verdad, pero nunca se vieron las cosas como se vieron acá (de su lado). El 2024 fue de romper miedos, de atrevernos, yo me postulé a una candidatura federal, en la cual trabajamos los dos, luego La casa de los famosos, que la verdad vino a darle un giro y un plan b a nuestra vida", expresa Brenda.

Para el conductor este año fue intenso, pero aun así increíble por todo lo que sucedió con su carrera, sobre todo porque pudo quitarse etiquetas que lo marcaron y que la gente le puso sin siquiera conocerlo. "El ave Fénix volvió a resurgir", dice.

LISTOS PARA MÁS

Si hay algo que la familia Bezares Jiménez valora es pasar Año Nuevo, es un día que celebran con mucha alegría desde el momento en que se despiertan, según cuenta Mario, hasta cuando preparan su cena, porque es algo que buscan hacer siempre con mucho amor.

"Para mí la preparación para el Año Nuevo empieza días antes, porque escribo mis agradecimientos, hago mis peticiones al universo, qué me gustaría que fuera diferente, y en noche vieja hacemos nuestros rituales, como esparcir canela, tocar campanas, salir con maletas, etcétera, y me ha funcionado", comparte Brenda.

Ambos todavía disfrutan de la compañía de sus hijos Alan y Alejandro, quienes, aunque ya son adultos, pasan esta fecha con ellos.

"Desde que estaban niños siempre les inculqué que había tres fechas importantes en la vida de nuestra familia: Navidad, Año Nuevo y el cumpleaños de su mamá (26 de abril), la única diferencia con la actualidad es que ahora tenemos a las novias, aumentó la familia, pero bueno, sí ha cambiado algo, ya me voy a dormir más temprano y ahí dejo que se diviertan y amanezcan", comenta Mario con humor.

Todos los deseos que pidió en vísperas de Año Nuevo en 2023 recuerdan el actor, se cumplieron, porque nunca perdieron la fe.

"Cuando no te permites cancelar los sueños de repente se hacen realidad, y en este año se cumplieron las expectativas de muchas cosas, por ejemplo, por primera vez gané algo (La casa de los famosos)".