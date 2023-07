Invita Taylor Swift a su ex Taylor Lautner a concierto

CIUDAD DE MÉXICO.-Un momento único fue el que se vivió en Kansas City, cuando Taylor Swift invitó a su ex pareja Taylor Lautner a su concierto, como parte de su The Eras Tour.

Lautner, 31 años, subió al escenario del Arrowhead Stadium junto a Joey King y Presley Cash, luego de que los tres formaron parte del video musical de "I Can See You".

Tras ser presentado por Swift, el actor de Crepúsculo subió al escenario con acrobacias, desatando una serie de gritos entre los asistentes.

"Fue una fuerza muy positiva en mi vida cuando estaba haciendo el álbum Speak Now, y quiero decir que hizo todas las acrobacias que viste en ese video musical.

"Él y su esposa se han convertido en algunos de mis amigos más cercanos, y es muy conveniente porque todos compartimos el mismo nombre", dijo Swift, de 33 años.

Taylor Swift y Taylor Lautner salieron entre agosto y diciembre de 2009. El histrión inspiró la canción "Back To December".

"Te respeto mucho. No solo por la cantante que eres, compositora e intérprete, sino realmente por el ser humano que eres. Eres amable, humilde, amable y me siento honrado de conocerte", expresó Lautner en el concierto del viernes.

En redes sociales, la intérprete de "Shake It Off" compartió una serie de imágenes del video musical, así como una foto junto Taylor Lautner y su esposa, recreando el meme de los tres Spiderman señalándose.