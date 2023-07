Le diagnostican a Ana Claudia Talancón salmonela

CIUDAD DE MÉXICO.-Ana Claudia Talancón continúa hospitalizada y este sábado recibió un nuevo diagnóstico.



Con un video recostada y acompañada de su perrito Apolo, la protagonista de Soy Tu Fan dijo que tiene salmonela, descartando así la infección en el estómago.

"Buenos días, tercer día en el hospital. Que ya saben qué tengo, que es salmonela y otro bicho.

"Apolito y mi mami me han cuidado mucho... ya voy a estar bien", dijo en redes sociales.

Ana Claudia Talancón fue hospitalizada el pasado 6 de julio tras haber sentido fuertes dolores abdominales, apuntando, en un inicio, a que se trataría de un problema de apendicitis.

Hasta el momento, se desconoce la fecha en que la actriz será dada de alta.

"Quiero darle las gracias a toda la gente que me ha mandado mensajes bonitos, que se ha preocupado por mí. Aquí sigo, no me han dado de alta", dijo en sus pasadas historias.