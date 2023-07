Toluca se impone a un Cruz Azul desconcentrado en el Azteca

CIUDAD DE MÉXICO.-El Toluca aprovechó las desconcentraciones de Cruz Azul para salir con los tres puntos del Estadio Azteca al imponerse 2-0 con goles de Tiago Volpi y Juan Domínguez en la Jornada 2 del Torneo Apertura 2023.

Los "Diablos Rojos" se adelantaron en el partido al 37' tras un penalti derivado de una falta de Ignacio Rivero, algo que el arquero Volpi no desperdició y engañó a Sebastián Jurado para poner en ventaja al cuadro mexiquense.

Dos minutos después, Jurado vio la tarjeta roja tras salir con las manos fuera del área, el árbitro no dudó y lo expulsó, entrando en su lugar Andrés Gudiño, posteriormente, Toluca tuvo un par de oportunidades que no concretó y la más clara del lado celeste, fue un zurdazo de Rodolfo Rotondi que no encontró el marco choricero.

Domínguez sentenció el encuentro al 92' en una gran jugada de tres toques y sacando a Gudiño de su área para marcar el segundo tanto. Toluca llega a cuatro unidades en el certamen y Cruz Azul se queda en el sótano de la clasificación, sin puntos y sin goles a favor en dos encuentros. La "Máquina" deberá visitar Tijuana para enfrentar a los Xolos y los mexiquenses recibirán a los Bravos de Juárez en la próxima jornada.