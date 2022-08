Tamaulipeco se queda en La Voz México

Tamaulipas en la Voz

El neolaredense Brandon Parra avanza en La Voz México, y ahora es cuando empieza la competencia más fuerte. El cantante tamaulipeco fue elegido por el equipo Ha*Ash, quienes con esta decisión terminaron de integrar su Top 3 de la Voz México.

El joven fronterizo interpretó ´How am I supposed to live without you´, con el que hizo vibrar a los coaches; las Ha*Ash quedaron enamoradas de su interpretación y fue con este tema que venció en la apretada batalla a sus contrincantes Verónica de la Tejera, Jorge Mayorga y Estephani Trejo.

Brandon Parra demostró su talento, venció a sus compañeros y consiguió ser el último participante en el Top 3 del equipo de las hermanas Ha*Ash en La Voz, todo gracias a su mejor presentación fue que logró voltear las sillas y eligió quedarse en el equipo de lashermanas.

La fecha más esperada por los participantes de La Voz cada día se acerca más, pues hemos conocido a los últimos integrantes del top tres de cada equipo, por lo que los semifinalistas de esta temporada ya se encuentran completos.

Joss Favela, David Bisbal, Yuridia y las hermanas Ha*Ash tuvieron la complicada decisión de dejar fuera de la competencia a tres integrantes de su equipo y sólo se quedaron con la mejor voz que merece seguir en el escenario más importante de la música.

Sin embargo, no sólo los participantes tuvieron la oportunidad de brillar en La Voz, pues por primera ocasión David Bisbal y Yuridia cantaron juntos sobre el escenario, sorprendiendo a sus compañeros y a todos en el estudio.

Las hermanas Ha*Ash tuvieron que elegir entre Verónica de la Tejera, Jorge Mayorga, Stephanie Trejo y el ganador de su equipo, el orgullosamente neolaredense, Brandon Parra, quien al final fue elegido y sigue en la contienda en busca de la victoria en el certamen.