Cumple su sueño

Ciudad de México

Ser congruente es parte de la filosofía de vida de Mauricio Ochmann, a quien le gusta llevar a la pantalla historias humanas que toquen fibras sensibles como con Amigos Hasta la Muerte, película mexicano-española con la que debutó como productor y grabó en Galicia, España.

"Se cumplió ese sueño y propósito de arrancar en la producción con Onírica Films (productora de Ochmann) haciendo cine, contando historias, entrañables y bonitas que te mueven porque hablan de la vida", dijo Ochmann, en entrevista.





LINDA HISTORIA

María (Marta Hazas), Nacho (Mauricio Ochmann) y Suso (Javier Veiga) son amigos de la infancia y tienen experiencias compartidas. Dos de ellos revelarán el secreto de que uno morirá pronto, pero antes de enfrentar esa realidad ven que hay aventuras pendientes por vivir.

"Amigos Hasta La Muerte es una película que habla de la amistad, del amor de pareja, del amor de amigos y de cómo cometemos errores que fracturan las amistades. La vida no avisa y no es justa. De un momento a otro te dan una noticia de que tienes una enfermedad terminal, cómo cambia tu vida, cómo la ves y vives. En la película ese es el pretexto perfecto para sanar heridas del pasado y que los amigos se vuelvan a reunir. Me encanta contar historias que muevan", compartió Ochmann.

EL GUIÓN

Originalmente, el guion del largometraje, de la autoría de Javier Veiga, estaba escrito como una obra de teatro que Ochmann quería traer de España a México. Al leerlo, el actor les propuso a los españoles Veiga y Marta Hazas adaptarlo como película para producirla y actuarla.

NADA FÁCIL

Uno de los retos que Ochmann enfrentó al ser productor fue contagiarse de Covid-19 al llegar al primer día de rodaje en Galicia en julio del año pasado. Sin embargo, eso no fue un impedimento para continuar en la producción.





"Fue una locura porque llegué y aterricé. Al día siguiente caí con Covid. Todas las juntas de preparación para la producción las hacía por Zoom desde el cuarto del hotel y aprovechaba para hacer mis lecturas de actor. Al sexto día ya estaba bien. La gente va a poder viajar a través de la película a unos lugares bien bonitos", confesó Ochmann.