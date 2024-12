Recarga ´El Pelón´

Por: Agencia Reforma

Noviembre 27, 2024 -

Con una narrativa más íntima, Héctor Suárez Gomís vuelve a los escenarios con "El Pelón en sus Tiempos de Cólera" (Recargado), una versión actualizada de su popular show de stand-up.

"Pensé que nunca iba a regresar ´El Pelón´ a los escenarios y, la verdad, fue porque Juan (Soler) me dijo: ´¿no te volvería volver a hacer El Pelón?´. Me metió el cuete en la cabeza y empecé a actualizarlo", dijo Suárez Gomís, en conferencia de prensa.

Anteriormente, el comediante presentó esta puesta en escena entre 2008 y 2015, pero en esta ocasión promete nuevos matices y anécdotas personales.

Bajo la producción del mismo Héctor Suárez Gomís y Miguel Briones, esta nueva versión incluye vivencias que antes no había tocado, como la experiencia de criar a su hijo Pablo y el crecimiento de su hija Ximena.

"Le metí un 35 por ciento de cosas nuevas que tiene que ver con mi hijo. Le di vueltas y vueltas, y si lo hago, quiero quedarme 10 años en cartelera", agregó el comediante.

Con el argumento de que "Los papás de todos son los mismos", Suárez Gomís explora cómo la educación que recibió se compara con la que ahora ofrece como padre, entre risas, momentos entrañables y algunas confesiones sorprendentes, como las Navidades que pasó en la cárcel.

"El stand up no se puede ensayar como si fuera una obra de teatro. Ahora cambió, el eufórico ya no soy yo, es la gente. Pongo cuatro monitores que tienen un acordeón gigante de los temas para que no se me olvide".