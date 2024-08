Inminente separación

El divorcio de Jennifer López y Ben Affleck parece estar próximo a consolidarse, debido al dolor que representó para la cantante que el famoso adquiriera una residencia de soltero el día de su cumpleaños, según reveló una fuente cercana a Daily Mail.

De acuerdo con el reciente reporte, la pareja cuenta con los papeles listos para presentar su solicitud de divorcio, sin embargo, están esperando el momento indicado para hacerlo oficial.

"Finalizaron los papeles del divorcio desde hace un mes, pero están esperando el momento adecuado para entregarlos. En ese momento emitirán un comunicado conjunto en el que dirán cuánto se aman y cómo lucharon para que funcionara, pero no pudieron", detalló la fuente al medio británico.

La posibilidad de que se fije el divorcio surge después de varias semanas en que la pareja ha estado separada y disfrutando de proyectos, vacaciones y hasta fiestas por su cuenta.

Un ejemplo es la fiesta de cumpleaños que organizó la intérprete de "On The Floor" en los Hamptons el 19 de julio, donde arribaron sus amigos y familiares, pero no Affleck, pues el actor estaba realizando la compra de una mansión en Los Ángeles tras poner en venta su residencia conyugal.

Sobre la compra que realizó Ben Affleck, otra fuente cercana a la pareja aseguró que la acción resultó en "una puñalada al corazón" de J.Lo.

"La verdad es que al final no han podido llegar a un acuerdo. Lo que tenían antes se ha ido y ambos lo han aceptado", afirmó otra fuente al Daily Mail.