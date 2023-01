Le niegan vuelo a Paty Navidad por no estar vacunada contra el Covid

Tras esto, trascendería que la también cantante no ha recibido ninguna inmunización frente al virus a pesar de haberse contagiado en el reality show "MasterChef Celebrity".

"No me he vacunado "La vacuna COVID-19", ni me vacunaré. "La vacuna" es un derecho, no una obligación", declaró a un medio de circulación nacional.

Le niegan vuelo a EU a Paty Navidad

La famosa volaría a Miami con el objetivo de promocionar la "Casa de los famosos" pero tuvo que informar a Telemundo: la productora que la invitó, que no concluiría sus planes.

"Telemundo, al cual agradezco muchísimo la invitación a "La casa de los famosos", me hizo el favor de comprarnos los boletos para ir a hacer promoción a Miami y dijeron que no había ningún problema porque no se estaban pidiendo ni pruebas ni vacunas", dijo a la prensa.

En su llegada al aeropuerto en México, la aerolínea le explicó que sólo podían viajar sin vacunas los ciudadanos americanos mientras que los mexicanos y de otras nacionalidades no podían entrar al país sin el requisito.

"Los mexicanos no, me acaban de decir que no tenemos derecho si no estamos vacunados", agregó.

Si bien la actriz presentó su prueba de Covid-19 negativa, aun así, le impidieron volar.

"Me quedo, no voy a hacer promoción porque Aeroméxico está restringiendo los derechos de las personas no vacunadas. Ya hablé [con Telemundo], dije la verdad porque Aeroméxico dicen que están preocupados por nuestra salud, reiteró.

Paty Navidad señaló que no es una persona "antivacunas" sino "antiexperimentos" y defendió que tiene el mismo derecho que las personas que deciden vacunarse.