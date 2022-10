Sin filtros y sin... vergüenza

Si bien, la industria de la cirugía estética ya no es exclusiva del mundo de las celebridades, pues muchas mujeres recurren a ella; sin embargo, todavía existe el tabú que rodea a los hombres que se someten a algunas intervenciones quirúrgicas para mejorar su apariencia física o, mejor dicho, que esta se asemeje a los estereotipos de belleza establecidos en la sociedad, pero hay quienes no temen reconocerlo, como es el caso de famosos como Joe Jonas y Kanye West.

JOE JONAS

El mayor de los hermanos Jonas, Joe, ha hablado abiertamente de que ya ha recurrido en más de una ocasión a inyecciones que le ayudan a conservar un aspecto más jovial, pues ese es el objetivo por el que recurre a este tipo de cosméticos inyectables: ralentizar el paso de los años en su rostro, deseo que no le avergüenza ni acompleja.

"No creo que sea necesariamente algo de lo que tengamos que rehuir. Podemos ser abiertos y honestos al respecto y tener confianza y no rehuir, decir nuestra verdad", dijo en una ocasión a People.

KANYE WEST

Kanye West, el exesposo de Kim Kardashian es una de las celebridades que aunque ha asegurado que no le gusta estar frente a los reflectores, evitando aparecer lo más posible en los episodios de "Keeping up with The Kardashian", también es muy público cuando se trata de hablar de algunas excentricidades de su vida; una de ellas, podría ser considerada el hecho de que se sometiera a una liposucción por temor a ser denominado como una persona con sobrepeso.

El cantante dijo a "TMZ":

"Me hice una cirugía plástica porque estaba tratando de lucir bien para todos. (...) No quería que me llamaran gorda, como llamaron a Rob [Kardashian] en la boda, y lo hicieron volar a casa antes de que Kim y yo nos casáramos".

ROBBIE WILLIAMS

Robbie Williams, uno de los hombres considerados como de los más sensuales por varias revistas internacionales, también fue víctima del escrutinio público luego de que lanzara sus últimos álbumes, pues en las redes sociales imperaban los comentarios en que señalaban lo envejecido que lucía, por encima de aquellos mensajes que denotaban una opinión sobre sus nuevos sencillos.

"Estaba cansado, tenía una enfermedad mental y estrés, y lo que sea que estaba pasando allí (dentro), me salía a la cara. La verdad de mi mente estaba escrita en mi cara, por lo que recurrí al botox y algunos rellenos y algo hecho en mi barbilla. Y realmente me gusta", reconoció a un medio internacional.

STEVEN TYLER

En una ocasión, el músico de Aerosmith, Steven Tyler, contó a "Today" acerca de un accidente que sufrió cuando se encontraba duchándose en un hotel de Paraguay. Luego de la caída dentro de la bañera, uno de sus ojos y también uno de sus labios se abrió, además, perdió uno de sus dientes. Fue así que tomó la decisión de recurrir a un especialista que lo asistiera.

"Fue como una ventanilla única. Me cosieron el ojo, me hicieron una pequeña cirugía plástica y me arreglaron el diente de una sola vez", reveló hace un par de años, pues el incidente tuvo lugar en el 2011.

GENE SIMMONS

En 2007, el cantante de Kiss y su esposa, Shannon Tweed, se sometieron a una cirugía estética al mismo tiempo. La estrella de rock se levantó la papada, fue retocado de los párpados y también se sometió a una liposucción de pectorales. Y pese a que se convirtió en un cliente frecuente de la cirugía, el músico ha asegurado que nadie debería sentir la necesidad o presión de someterse a una.