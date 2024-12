Frida Sofía dedica mensaje a Silvia Pinal

Por: Agencia Reforma

Noviembre 29, 2024 - 09:08 p.m.

Frida Sofía, nieta de Silvia Pinal, compartió un video en su cuenta de Instagram en el que le dedicó un emotivo mensaje a su abuela recién fallecida.

Aunque la también hija de Alejandra Guzmán se ha mantenido alejada de su familia por problemas con ellos, aseguró que tuvo la oportunidad de despedirse de la matriarca y que recordará siempre los mejores momentos que pasó con ella.

"Hoy más que nunca me doy cuenta que la vida es frágil, hoy más que nunca le agradezco al universo, a Dios, a la luz que está mucho más allá, de toda la abundancia que me da en cuento a momentos, momento que no tienen precio.

"Uno de esos momentos fue el gran regalo de haber podido despedirme de mi abuelita, Haberle podido susurrar al oído que la amaba, que estoy eternamente agradecida y pues que se merece descansar; que la espera Viri, su hija; que la espera mi hermana, Natasha, para recibirla en la gloria de Dios, como la reina que es y así es y así fue. Entonces, eso fue lo más bonito de esta desgracia", dijo entre sollozos.

En el clip se ve a Frida en un lugar con poca iluminación y se comunica con voz entrecortada mientras comparte que tiene una profunda tristeza.

El posteo del video fue acompañado por el breve mensaje: "Te amo siempre abue".

El mensaje tuvo reacciones entre los internautas, quienes se mostraron empáticos con la cantante y le expresaron sus condolencias.