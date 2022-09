Emotivo mensaje

La cantante Shakira no ha dejado de demostrar en redes sociales que para ella una de las personas más importantes en su vida es su padre, William Mebarak, quien ha atravesado situaciones de salud complicadas desde meses atrás, sin embargo, esto no ha frenado la felicidad de ambos, pues se encuentran de festejo por el cumpleaños 91 de éste, por lo que la intérprete de "Chantaje" no ha dudado en compartir emotivo video con sus seguidores.